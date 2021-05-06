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北市社宅3住戶「浴室玻璃門爆裂」　都發局急更換：56戶登記檢測

▲▼萬華青年社宅一期發生浴室淋浴間玻璃門破裂事件。（圖／北市府都發局提供）

▲萬華青年社宅一期發生浴室淋浴間玻璃門破裂事件。（圖／北市府都發局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

萬華青年社宅一期住戶表示，入住社宅不到2年，結果發生浴室淋浴隔間玻璃門爆裂一事，且都是直接炸開，相當危險，因此向北市都發局反映情況。對此，北市都發局住宅服務科長陳正廷表示，過去已有4戶反應相關狀況，3戶已經立刻做更換，但其中1戶只是玻璃表面出現刮痕，由於可能引發其他住戶的擔憂，所以開放大家登記進行檢測，截至現在已有56戶登記。

有萬華青年社會住宅一期居民表示，入住社宅不到2年，發生浴室淋浴隔間玻璃門爆裂，且從去年到今年，已有4戶住戶反映相關狀況。

北市都發局住宅服務科長陳正廷6日回應，確實現在有4戶住戶反應玻璃破掉，但相關人員到現場看過後，確定是3戶玻璃門破裂，已經立刻做更換，而另外1戶是表面刮傷，不影響安全。

陳正延表示，由於不能認定原因，人員到場時已經是玻璃門碎裂情形，為消除住戶疑慮，所以安排大家做登記進行檢測，萬華青年社會住宅一期總共有273戶住戶，目前已有56戶做登記，目前已安排好工班時間，預計本週就會去檢視登記住戶情況。

▲▼萬華青年社宅一期發生浴室淋浴間玻璃門破裂事件。（圖／北市府都發局提供）

▼萬華青年社宅一期發生浴室淋浴間玻璃門破裂事件，都發局表示已針對3戶做更換。（圖／北市府都發局提供）

▲▼萬華青年社宅一期發生浴室淋浴間玻璃門破裂事件。（圖／北市府都發局提供）

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