滇池周邊生態保護區成別墅水泥城　高球場插幾根樹枝偽裝綠化挨轟

▲昆明滇池南岸的長腰山建起一整排的別墅，嚴重破壞生態保護。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南滇池南岸的長腰山為周邊生態系統的一部分，同時為滇池重要自然景觀之一。不過，當地地產商卻相中這片「宜居環境」，90%以上區域被開發成別墅或安養機構，從高空鳥瞰，長腰山儼然成為一座「水泥山」。此外，滇池東岸的一座高球場也涉嫌侵占生態保護區，經過官方糾舉後，竟隨便插幾根樹枝偽裝整改，遭到外界批評。

▲地產商以推動養老項目為由，大肆興建別墅及住宅區，實為牟利。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，生態環境部昨（6）日公開通報昆明晉寧長腰山過度開發嚴重影響滇池生態系統完整性問題。通報稱，圍繞滇池「環湖開發」、「貼線開發」現象突出，長腰山區域被房地產開發項目蠶食，部分項目直接侵佔滇池保護區，擠佔了滇池生態空間。

據了解，昆明諾仕達企業（集團）有限公司自2015年起在長腰山區域，陸續開工建設滇池國際養生養老度假區，該項目規劃佔地3426畝，佔長腰山總面積的92%，預計建設別墅813棟、多層和中高層樓房294棟。其中，面向滇池區域規劃建設別墅390棟、多層和中高層樓房25棟。

大陸中央督察工作小組進駐滇池後發現，大量擋土牆嚴重破壞長腰山地形地貌，原有溝渠、小溪全部被水泥硬化，林地、草地、耕地全部變成水泥地。長腰山90%以上區域擠滿了密密麻麻的樓房，整個山體被鋼筋水泥包裹得嚴嚴實實，基本喪失了生態涵養功能。

▲由空中鳥瞰，昆明滇池周邊遭大肆開挖，破壞原始生態。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，滇池東岸，甚至還有一個佔地703.64畝的高爾夫球場。該球場5號洞、12號洞的全部區域，4號、6號、11號洞的部分區域，均位於滇池一級保護區內，侵佔保護區456.68畝。經相關部門糾舉，要求其限期退出，不料，該球場僅在一級保護區範圍內的球道上象徵性栽種少量樹木，球場功能並未消除，企圖蒙混過關。

大陸中央第八生態環境保護督察組進駐雲南後發現，球場栽種的樹木很細，且都是圍繞發球台的周邊種植，球場的基本功能並未消除，球場下的砂土對生態的影響依然存在，顯然是相關單位敷衍了事。

