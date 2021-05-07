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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／新手入門期貨交易？先試試虛擬交易所

新聞節目中心／綜合報導

台股大盤指數創新高，期貨市場也由於避險及交易需求大增，2020年全年交易量突破3.4億口，日均量超過139萬，創下歷史新高，顯示期貨市場受到交易人青睞。國人最愛交易哪些期貨商品？哪些商品適合小額交易人入門期貨市場？越來越多年輕人加入期貨市場，校園教育有跟上嗎？有什麼資源可供年輕人學習？《雲端最前線》7日邀請期交所副總經理林志成、陽明交通大學資訊管理與財務金融學系教授郭家豪與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼投資。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲越來越多年輕人加入期貨市場，有什麼資源可供年輕人學習？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於加入期貨市場的年輕族群日益增多，今年期交所深入校園舉辦模擬交易競賽，讓年輕族群可以藉此打好相關基礎，培養正確的期貨交易行為，也吸引了很多學子們組隊參加。節目中將邀請政治大學財政系<Fnatic隊>代表張宏圖同學來到現場，分享參加期交所模擬交易競賽的動機、心得、交易策略及風險管理，同時也分享參加模擬交易競賽，面臨最大的困難點。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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