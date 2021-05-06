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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／諾富特中央地方互甩鍋？李柏毅籲下放權力：已人手不足

新聞節目中心／綜合報導

華航、諾富特飯店疫情延燒，而諾富特的管理權責更出現地方中央互相甩鍋狀況，掀起討論。對此，國民黨台北市議員李柏毅6日在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，隨著國際間交流、商業往返越來越多，接下來還有東奧選手等問題，「你（中央）的人手，我認為已經明顯不足了」；他並建議，應把一些權力交給地方來做，且說實話各縣市的衛政機關，一定比中央了解得多。

▲▼王婉諭 李柏毅 徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

李柏毅在節目中指出，過去中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中做決策，「就是中央集權，我認為沒問題」，因為管得很好，幾乎全部限制住，也沒有漏洞；不過，隨著現在國際間交流越來越多、商業往返越來越頻繁，甚至接下來東奧將近，台灣要不要派選手前往參與等，都會出現問題。

「你的人手，我認為已經明顯不足了，也因為人手不足，會造成你跟地方上的時間落差」李柏毅進一步說，當訊息統整好，可能要到好幾天後才能跟地方政府講，「所以我覺得該是把一些權力給地方上來做，因為地方上說實話，各縣市的衛政機關一定比你中央了解得多！」

▲▼王婉諭 李柏毅 徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨台北市議員徐巧芯也直言，衛福部、指揮中心不了解地方，「真的是在雲端上面」，因為包含桃園市長鄭文善，沒有任何一位首長會希望看到疫情擴散在自己選區，這對他們來講是很大的傷害，所以能做好一定會盡力想去做好，但中央就認為地方都不了解，所以什麼東西都要以中央為主，中央決定才能做、中央說了算，發生事情又說是地方執行上有漏洞，「那你要所有地方首長，不論藍綠白，該怎麼做？」這次諾富特的互推責任，也真的令人看了很難過。

▲▼王婉諭 李柏毅 徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

時代力量立委王婉諭則說，如今最重要是如何將漏洞補起來，但令人遺憾的是，每次發生事情的時候，都會看到中央、地方互推，「其實在第一時間就可以坐下來談，而不是說要責成哪個部會，之後再做討論等」。

王婉諭也強調，回過頭來還是要談疫苗施打的重要性，這也是時代力量一直在督促政府要考慮的部分；先前第一階段施打率非常不好，時力就呼籲要考慮開放自費，因為疫苗有保存期限，更要施打6成以上才有全國性保護力作用，但這部分也拖延了一陣子。如今因為疫情爆發，施打率有提升，但仍希望政府去思考當事情發生時，到底該如何即時的處理。

《雲端最前線第1022集完整節目FB》

《雲端最前線第1022集完整節目Youtube》

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