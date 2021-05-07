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慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

新聞節目中心/綜合報導

日本政府4月13日拍板，將從兩年後開始，用三十年時間，把超過123萬噸已稀釋過的核廢水，排入太平洋海域，引發台灣及周邊國家擔憂。福島核災已經過去十年，用來冷卻核反應堆的廢水，到底該怎麼處理，卻一直沒有定論。目前儲存在核電廠腹地內的廢水量，已經足以填滿約500個奧林匹克標準游泳池，儲水槽的數量也已經逼近極限，對此，日本政府表示將核廢水排入海是「不得不且唯一」的選擇。但東海大學日本研究中心中任陳永峰卻在《慧眼看天下》節目中揭露，日本政府當初其實有三個可以處理核廢水的方案。最終選擇的，直接將核廢水稀釋後排放入海，是當中最為野蠻、粗糙的手法。

陳永峰表示日本處理核廢水其實有很多選項。「比如說固體化，埋在現在的福島電廠，那個沒辦法用的地下，那是一個選項但是很貴，另外就是蒸發 排到空氣裏面去，自己花錢就可以得到諒解的事情，卻選擇排入海，可以看出，日本在對應這個問題的時候，超級遲鈍、不敏感。」

 ▲日本政府正式將福島核電廠輻射汙水排海拍板定案（圖／達志影像）
▲日本政府正式將福島核電廠輻射汙水排海拍板定案（圖／達志影像）

事實上，將核電廠的冷卻廢水排放到大海中，是多數國家核電站的普遍做法，例如中國大陸在大亞灣核電基地的六台機組，每年液態氚排放達225兆貝克，是日本未來預計要排放的十倍量。《共同社》報導，東京當局再三強調，會將核廢水中殘留的放射性物質，氚，的濃度稀釋至低於日本國家標準的四十分之一，相當於達到世界衛生組織飲用水標準的七分之一。但一般核廢水與福島在遭遇重大事故後，所排出的核廢水仍有著重要區別，一般冷卻用的核廢水並不會直接接觸核燃料，主要是經過核輻射後而形成的帶少量放射性的「二次」核廢水。反觀福島核廢水則直接接觸過核燃料，帶有各式放射性元素，因而挑動周邊國家的敏感神經。

▲日本排放核廢水定案 南韓擬告上國際法庭 （圖／達志影像）
▲日本排放核廢水定案 南韓擬告上國際法庭 （圖／達志影像）

除了台灣多次向日方表達高度關切與反對意見之外，中國大陸外交部也表示，已通過外交渠道向日方表明嚴重關切，要求日方切實以負責任的態度，審慎對待福島核電站核廢水處置問題。南韓更是急得跳腳，不僅召見日本駐韓大使，更在國會上表示，將研擬透過聯合國、國際原子能機構（IAEA）和世衛組織將此議題訴諸公論。就連在日本國內出現不少反對的聲音，有許多日本漁民認為，核廢水排放入海會讓日本漁業的形象受損，影響他們的生計，花費十年時間，好不容易才建立起外界對福島食品的信心，也會在一夕之間化為烏有。然而陳永峰直言日本政府不會輕易放棄核電。

「在日本，反核跟反美是同一件事，所以政權要存續非常難反美，既然非常難反美，就很難反核，所以美國第一時間，就把它當成是日本給美國的好處，為了日本的核電發展，他們會繼續使用核電。」

陳永峰指出，核廢水排放的時間定在兩年之後，短期之內並不會造成國際衝突，但日韓近幾年已經因為二戰徵用工、慰安婦問題鬧得不可開交，已經有南韓公民團體抗議日本政府排放福島核廢水是「核恐怖活動」，甚至集結350艘漁船在慶尚道示威。日本政府若不謹慎處理核廢水問題，恐怕日韓二戰的心結未解，兩國關係又會再次陷入冰點。

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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