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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警械使用、執勤適法性仍模糊！他籲警政署面對：10年都沒改

新聞節目中心／綜合報導

警界近期爭議頻傳，引發各界議論，警察的士氣也受到影響。資深媒體人胡孝誠5日則在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，大家在講如何提升警察士氣，除了裝備以外，警政署也必須重新面對一項問題，就是警械的使用、執勤行為上的合法適法性，目前在警察條例中仍模糊、「10年來一個字都沒動！」；民進黨台北市議員梁文傑則建議，警察的預算權應重新思考，收歸中央處理。

談起如何提升警察士氣，胡孝誠指出，除了裝備問題以外，另一個觀念是警械的使用，以及執勤行為的合法性、適法性，「現在看到目前警察條例裡面，它是很模糊的，而且10年前我還問過警政署，要不要改這些東西，10年後一個字都沒動，為什麼會這樣子？」

胡孝誠進一步說，也不能否認的是某些民代喜歡玩關說，只要一關說下去，警察就縮了，這就是因為「預算」。他舉例，曾在中部看過小小市代表違規闖紅燈被攔，竟搖下車窗反問警察「你不知道我是誰嗎？」還要局長到場，「地方一個小的市代表就可以這樣囂張，更何況市議員、立法委員」。

▲▼胡孝誠,葉毓蘭,梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

「我覺得是要思考一下警察的預算權」梁文傑也提及，台北市議會算是全台灣相對最健康的地方，事實上自己在台北市開車，是不敢放議員牌子的，因為有時候急著趕攤，車臨停在路邊，會被人照相舉發，「但你出台北市，不相信議員會這樣小心翼翼」，因為北市記者多、爆料多，但出了北市基本上就很少。

梁文傑接著說，若說縣市議會掌握警察、地方警局預算，這些議員當然對警察局就會有些影響力，「所以從某個角度來講，我個人是建議乾脆把警察的預算，從地方縣市議會直接收歸中央處理，由立法院去審」。而一旁的國民黨立委葉毓蘭也點頭表示贊同。

▲▼胡孝誠,葉毓蘭,梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

回顧近期多起警方執法爭議事件，葉毓蘭表示，警察應該要是「橫眉冷對千夫指、俯首甘為孺子牛」，對於暴力、強權，必須橫眉冷對、不懼怕，但對於婦幼、需要警察協助的，更應該非常柔軟；不過，在中壢分局盤檢事件後，恐讓大家認為警察遇到婦孺老弱、善良百姓就很囂張，只要民眾不接受盤查、詢問憑什麼交出身分證，警方不但沒辦法解釋清楚，還會稱執行公務，若不配合就是妨礙公務，還動不動就大外割，甚至有縣市動用辣椒水，遇弱而囂張。

《雲端最前線第1021集完整節目FB》

《雲端最前線第1021集完整節目Youtube》

▲▼胡孝誠,葉毓蘭,梁文傑。（圖／翻攝雲端最前線）

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