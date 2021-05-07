追50萬賭債　3煞電擊槍＋辣椒水攻擊...他竟犁田出槌

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區光天化日之下發生一起當街擄人驚悚事件，1名王姓男子遭李姓組頭追債未果，李男竟設局找他麻吉何男一起將他約到重慶北路天龍三溫暖前，派胡姓小弟持電擊槍、辣椒水攻擊王男，再將他強押上休旅車痛毆並上銬，最後丟置於蘆洲李男開設茶行內。士林地檢署日前偵結依妨害自由將3人提起公訴。

事情發生於去年10月5日，王男透過李姓組頭下注網路職棒簽賭，但輸球積欠了約50萬元的賭債，卻遲遲沒有處理，這才引發當街擄人暴力衝突，北市大同警方獲報後成立專案小組，並根據車號、歹徒特徵尋車追人，當天下午2點半左右在該茶行緝獲李姓組頭及何姓手下等3人，警方先把鼻青臉腫且雙手被打傷的被害人救出送醫治療。

▼何姓槍手持電擊槍押人過程當街犁田耍烏龍都被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

據檢警調查，李姓組頭教唆小弟當街持電擊槍押人，但何姓小弟太過緊張，持槍在三溫暖前人行道追逐被害人時還滑倒，出糗過程全被監視器錄下。警方逮捕涉嫌當街擄人3嫌，並查扣辣椒水、電擊槍等凶器。 3人於警詢、偵查坦承不諱，士林地檢署依妨害自由罪將3人提起公訴。

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