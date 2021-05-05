陳家欽曾派人協調「換掉陳嘉昌」　柯文哲證實：開除要有罪狀

▲柯文哲赴台北市議會國民黨團說明市府重大政策及優先議法案。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

北市警界近期紛擾不斷，台北市長柯文哲5日證實，警政署長陳家欽曾派人向他協調，想將台北市警察局長陳嘉昌調職，不過被柯文哲否決，認為開除要有罪狀。而陳嘉昌也直言，什麼時候叫他走，都欣然接受。

柯文哲5日赴台北市議會國民黨團說明市府重大政策及優先議法案，台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤等多名市府官員列席。台北市議員王鴻薇詢問，警政署是否曾經向柯文哲告知，要動陳嘉昌的職務？柯文哲則說，「有透過人來問，我說要開除要有罪狀。」王鴻薇再問，所以陳家欽真的想換陳嘉昌嗎？柯文哲則直言，「對！」但覺得應該要有理由才能更動。

王鴻薇提及，外傳陳嘉昌有意找柯媽媽何瑞英求助保官位。陳嘉昌則回應，自己只是在3年前於飯店見過何瑞英一次，當時他在大廳吃飯，何瑞英在包廂內，有人拉著他去找何瑞英打招呼，不清楚是誰在放此消息。

陳嘉昌強調，自己沒有接受外力與關說，「如果說不是這樣，我也願意自己退休絕不戀棧，希望事情到此為止。」而他自己還要帶領北市警察、激勵士氣、鼓勵形象，北市治安好壞，市民自有判斷，不是少數人想抹黑就抹黑。

陳嘉昌表示，需要他走的時候，他不會戀棧，自己當警察43年，經歷都可以查到，只是覺得在崗位的一天，就把工作做好，而什麼時候叫他走，「我都欣然接受。」