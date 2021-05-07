空中博格正式上場！　美搭載「大腦」無人僚機成功首飛

▲搭載空中博格AI系統的無人戰機首飛成功。（圖／翻攝自Air Force官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國空軍的無人機大腦「空中博格」（Skyborg），已在與UTAP-22無人機搭配下完成首次飛行。空中博格是種人工智慧（AI）系統，該AI不但能自行控制無人機，還能進一步協助飛行員作戰，美國空軍預計將其用在協助有人戰機執行任務，並擔任「忠誠僚機」（Loyal Wingman）。

據《國防新聞》（Defense News）報導，美國空軍在4月29日於佛州的汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）進行該次試飛行動，一架搭載空中博格系統的戰術無人飛行器，耗時2小時10分鐘，完成一系列的飛行測試，包括展示基本飛行能力、接收並回應導航命令、在操作人員擬定的空域範圍內活動，以及在飛機性能限制下展示機動性等。

美國空軍戰機與先進航空器（Fighters and Advanced Aircraft）項目執行官懷特（Dale White）表示，對於此次飛行測試成功非常興奮，這是空中博格系統逐步成長馬拉松的第一步，這些初步的飛行測試啟動了實驗活動，未來將使這套系統變得更為成熟。

美國空軍指出，這是首次在空軍場域進行自主航空系統的展示，未來會持續將無人機整合進複雜的作戰環境中，計畫的最終目的是讓搭載空中博格系統的無人機，擁有與人為駕駛的戰鬥機協同作戰的能力。

UTAP-22是從美國空軍現役的BQM-167A無人靶機衍生而來，由「克拉托斯」（Kratos）所製造，而除克拉托斯之外，美國空軍在2020年底也和波音（Boeing）、通用原子（General Atomics）簽署合約，3間公司分別製造無人原型機，用於空中博格系統的整合作業。