　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／聲援台灣參與WHA　聖文森總理、聖克里斯多福外長發聲響應

政治中心／綜合報導

今年世界衛生大會（WHA）將於5月24日在瑞士日內瓦登場。為支持台灣加入今年的WHA，由多國議員組成的對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）在社群平台推特上發起了一場「#LetTaiwanHelp」的網路串聯活動，過去時常在聯合國會議上支持台灣立場的邦交國「聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis）」與「聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）」，分別派出外交部長及總理等重要政府高層，6日透過影片表達對台灣參與WHA 的支持。

美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席，於今年4月紛紛在推特上發文支持台灣參與WHA，並標註#Let Taiwan Help，至今已超過50國的聲援。我友邦
聖文森總理龔薩福（Hon. Dr. Ralph E. Gonsalves）就表示，將台灣排除在世界衛生體系之外是完全沒道理的，且世界需要台灣在防疫上的參與，呼籲WHA至少在這次「不要受到政治影響」。

另一友邦聖克里斯多福十分歡迎台灣參與WHA，並再次響應「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的口號，更呼籲WHA「Let Taiwan Help」（讓台灣幫忙）。

聖文森最廣為人知的，莫過於該國前衛生部長布朗（Luke Browne）於2019年在WHA上為台灣仗義執言的情誼。當時他說，台灣2300萬人的利益，不該被政治綁架。當年聖文森為聯合國安理會非常任理事國，在國際舞台為台發聲別具影響力。

聖克里斯多福在2020年WHA大會上也曾呼籲讓台灣獲取會員資格，說明該國在台灣的協助下成功對抗疫情。台灣曾於去年捐贈四萬片口罩給克國，也曾捐贈 30 萬劑抗原快篩試劑給包含克國在內的友好國家，並由克國大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受。

除我邦交國外，今年以來已有多國領袖表達支持台灣參與WHA， 包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、七大工業國 (G7) 外長會議公報等。從「Taiwan Can Help」到「Let Taiwan Help」，各國透過社群網路與台灣進行對話，以突破傳統外交框架的方式，實質上為台灣加強在國際間的能見度。

▼聖文森總理、聖克里斯多福外長拍片聲援台灣參與WHA。（圖／台灣數位外交協會提供）

▲▼聖文森總理、聖克里斯多福外長拍片聲援台灣參與WHA。（圖／台灣數位外交協會提供）

ET快訊
梅雨鋒面可能跳過台灣！　專家示警：未來10天都會像夏天
快訊／中選會公告：藻礁、反萊豬公投皆「跨越成案門檻」
台股大震盪！　名師曝「4檔止跌」大膽進場
中正女大生失蹤14年！10名幹員埋伏畫面曝　男友被圍還冷靜打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗警所長制伏暴力男腹部遭刺　徐國勇：給員警家屬最完善照顧

快訊／中選會：藻礁、反萊豬、綁大選3公投皆「跨越成案門檻」

不能輸林昶佐！陳其邁也要練身材　等第二劑疫苗秀「六塊肌」

羅智強：總統府發言人酒駕　有民進黨當靠山就沒差

見證台美關係發展　新聞耆老傅建中病逝華府享壽83歲

影／聲援台灣參與WHA　聖文森總理、聖克里斯多福外長發聲響應

通過了！反萊豬公投連署確定達標　中選會14日宣告成案

除名除定了！民進黨：趙介佑被開除黨籍不可能改變

圖／送利多催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

苗警所長制伏暴力男腹部遭刺　徐國勇：給員警家屬最完善照顧

快訊／中選會：藻礁、反萊豬、綁大選3公投皆「跨越成案門檻」

不能輸林昶佐！陳其邁也要練身材　等第二劑疫苗秀「六塊肌」

羅智強：總統府發言人酒駕　有民進黨當靠山就沒差

見證台美關係發展　新聞耆老傅建中病逝華府享壽83歲

影／聲援台灣參與WHA　聖文森總理、聖克里斯多福外長發聲響應

通過了！反萊豬公投連署確定達標　中選會14日宣告成案

除名除定了！民進黨：趙介佑被開除黨籍不可能改變

圖／送利多催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

專為手機族而生！「抗藍光」美妝特搜，就是老得比別人慢

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

國泰青年節大專3x3籃球賽　飆青春更存友誼

台中年輕人最愛這「里」！1季增千戶　房價告別1字頭

秘製燒肉不乾柴！台南嚴選限量炭烤雞腿　特調日式醬汁越吃越開胃

苗栗勇警所長拘提惡煞　腹部遭刀穿刺！壓制瞬間遇襲

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

IOC和輝瑞合作提供疫苗給東奧代表團　最快5月底開始提供

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

美洲獅變大貓咪！狂舔爸腳撒嬌　跳上胸膛討摸...深情眼神望著他

政治熱門新聞

柯P談酒駕　黃暐瀚回應超心酸

政府催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

民進黨：趙介佑被開除黨籍不可能改變

快訊／中選會：藻礁、反萊豬公投皆跨越成案門檻

通過了！反萊豬公投連署確定達標

中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」

6防疫旅館分層混宿　柯拍板不准接一般客

一圓媽媽夢！政院拍板　「未滿45歲不孕夫妻」擴大試管嬰兒補助

機師第一優先接種疫苗被笑？柯這樣說

連長找男女士官狂歡　嗨玩脫衣脫到「剩內褲」

行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

羅智強：總統府發言人酒駕　有民進黨當靠山就沒差

陸軍586旅又爆男少校偷拍官兵如廁　十軍團：重懲汰除

更多熱門

相關新聞

吳釗燮：將在適當時機申請加入CPTPP

吳釗燮：將在適當時機申請加入CPTPP

外交部長吳釗燮本4日接受《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）記者視訊專訪，呼籲國際社會正視中國威權主義擴張所產生的影響；另外，在強化台澳雙邊關係方面，吳釗燮則指出，台澳互為重要貿易夥伴，期盼澳洲取法紐西蘭，儘速啟動「台澳經濟合作協議」（ECA）談判。

駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

比利時副總理挺台參與WHA　指注意到中國阻擾

比利時副總理挺台參與WHA　指注意到中國阻擾

布林肯重申對台安全承諾　外交部感謝

布林肯重申對台安全承諾　外交部感謝

謝長廷表明想講個痛快　外交部：沒有阻擋

謝長廷表明想講個痛快　外交部：沒有阻擋

關鍵字：

WHA外交部

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

2021台灣首富黑馬　「神祕鞋王」奪榜首！郭台銘僅第6

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面