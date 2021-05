影／聲援台灣參與WHA　聖文森總理、聖克里斯多福外長發聲響應

政治中心/綜合報導

今年世界衛生大會(WHA)將於5月24日在瑞士日內瓦登場。為支持台灣加入今年的WHA,由多國議員組成的對華政策跨國議會聯盟(Inter-Parliamentary Alliance on China)在社群平台推特上發起了一場「#LetTaiwanHelp」的網路串聯活動,過去時常在聯合國會議上支持台灣立場的邦交國「聖克里斯多福及尼維斯聯邦(Federation of Saint Kitts and Nevis)」與「聖文森及格瑞那丁(Saint Vincent and the Grenadines)」,分別派出外交部長及總理等重要政府高層,6日透過影片表達對台灣參與WHA 的支持。

美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席,於今年4月紛紛在推特上發文支持台灣參與WHA,並標註#Let Taiwan Help,至今已超過50國的聲援。我友邦

聖文森總理龔薩福(Hon. Dr. Ralph E. Gonsalves)就表示,將台灣排除在世界衛生體系之外是完全沒道理的,且世界需要台灣在防疫上的參與,呼籲WHA至少在這次「不要受到政治影響」。

另一友邦聖克里斯多福十分歡迎台灣參與WHA,並再次響應「Taiwan Can Help」(台灣能幫忙)的口號,更呼籲WHA「Let Taiwan Help」(讓台灣幫忙)。

聖文森最廣為人知的,莫過於該國前衛生部長布朗(Luke Browne)於2019年在WHA上為台灣仗義執言的情誼。當時他說,台灣2300萬人的利益,不該被政治綁架。當年聖文森為聯合國安理會非常任理事國,在國際舞台為台發聲別具影響力。

聖克里斯多福在2020年WHA大會上也曾呼籲讓台灣獲取會員資格,說明該國在台灣的協助下成功對抗疫情。台灣曾於去年捐贈四萬片口罩給克國,也曾捐贈 30 萬劑抗原快篩試劑給包含克國在內的友好國家,並由克國大使暨駐台使節團團長哈菁絲(Jasmine E. Huggins)代表接受。

除我邦交國外,今年以來已有多國領袖表達支持台灣參與WHA, 包括美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)、七大工業國 (G7) 外長會議公報等。從「Taiwan Can Help」到「Let Taiwan Help」,各國透過社群網路與台灣進行對話,以突破傳統外交框架的方式,實質上為台灣加強在國際間的能見度。

▼聖文森總理、聖克里斯多福外長拍片聲援台灣參與WHA。(圖/台灣數位外交協會提供)