影／聲援台灣參與WHA　聖文森總理、聖克里斯多福外長發聲響應

政治中心／綜合報導

今年世界衛生大會（WHA）將於5月24日在瑞士日內瓦登場。為支持台灣加入今年的WHA，由多國議員組成的對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）在社群平台推特上發起了一場「#LetTaiwanHelp」的網路串聯活動，過去時常在聯合國會議上支持台灣立場的邦交國「聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis）」與「聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）」，分別派出外交部長及總理等重要政府高層，6日透過影片表達對台灣參與WHA 的支持。

美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席，於今年4月紛紛在推特上發文支持台灣參與WHA，並標註#Let Taiwan Help，至今已超過50國的聲援。我友邦

聖文森總理龔薩福（Hon. Dr. Ralph E. Gonsalves）就表示，將台灣排除在世界衛生體系之外是完全沒道理的，且世界需要台灣在防疫上的參與，呼籲WHA至少在這次「不要受到政治影響」。

另一友邦聖克里斯多福十分歡迎台灣參與WHA，並再次響應「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的口號，更呼籲WHA「Let Taiwan Help」（讓台灣幫忙）。

聖文森最廣為人知的，莫過於該國前衛生部長布朗（Luke Browne）於2019年在WHA上為台灣仗義執言的情誼。當時他說，台灣2300萬人的利益，不該被政治綁架。當年聖文森為聯合國安理會非常任理事國，在國際舞台為台發聲別具影響力。

聖克里斯多福在2020年WHA大會上也曾呼籲讓台灣獲取會員資格，說明該國在台灣的協助下成功對抗疫情。台灣曾於去年捐贈四萬片口罩給克國，也曾捐贈 30 萬劑抗原快篩試劑給包含克國在內的友好國家，並由克國大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受。

除我邦交國外，今年以來已有多國領袖表達支持台灣參與WHA， 包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、七大工業國 (G7) 外長會議公報等。從「Taiwan Can Help」到「Let Taiwan Help」，各國透過社群網路與台灣進行對話，以突破傳統外交框架的方式，實質上為台灣加強在國際間的能見度。

▼聖文森總理、聖克里斯多福外長拍片聲援台灣參與WHA。（圖／台灣數位外交協會提供）

