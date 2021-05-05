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布林肯重申對台安全承諾　外交部感謝：將進一步強化雙方夥伴關係

▲ G7外長會議。（圖／達志影像）

▲ 2021年G7外長會議。（圖／達志影像）

記者蘇晏男／台北報導

英國倫敦3日舉辦七大工業國集團（G7）外長會議，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪英期間接受《金融時報》專訪，重申對台灣安全承諾，且國務院官員透露G7外長會後的聯合聲明將載名支持台灣國際參與。對此，外交部發言人歐江安5日晚間表示誠摯感謝，並強調未來我方將在過去奠定的深厚基礎上，進一步強化台美緊密夥伴關係。

布林肯在《金融時報》專訪中指出，美國多年來在《台灣關係法》及「六項保證」下維持「一中政策」，有效處理台灣問題，也會確保台灣有自我防衛能力，並強調任何人企圖以武力破壞現狀是嚴重的錯誤。

此外，日本《朝日新聞》引述美國務院資深官員言論，透露G7外長會議曾討論、關注台灣議題，且會後聯合公報將提及G7強烈支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）及「世界衛生大會」（WHA）等國際組織，並強調台灣在對抗新冠肺炎有諸多經驗可分享協助，排除台灣不符合國際社會的利益。

對此，歐江安表示，外交部對布林肯再度重申美方對台灣安全的一貫堅定支持表示誠摯感謝，也期待理念相近國家繼續支持台灣參與WHO等國際組織。

歐江歐指出，美國拜登政府上任以來，多次表達對台海和平穩定的高度重視，強調美國對台承諾「堅若磐石」。台灣也是美國負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多雙方均參加的國際組織緊密合作，美國也積極協助台灣擴展國際空間，並樂見台灣對國際事務有所貢獻。未來我國政府將在過去奠定的深厚基礎上，與美國政府攜手合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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