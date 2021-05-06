駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

▲印度第二波疫情失控，許多民眾只能就地焚燒病故家人的屍體。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

印度第二波疫情失控，連續15天確診數破30萬，累計病例超過2000萬，我國駐印代表處也傳出6人染疫。有媒體引述「內部知情人員」論述，指稱該代表處不僅未落實分組分流上班，且代表處同仁被要求上班，甚至週末加班；但外交部6日則駁斥此與事實不符，並譴責，該人未依循既有管道向總部表達意見，而是選擇匿名方式向媒體爆料的作法，外交部表示遺憾。

外交部表示，自2020年3月新冠肺炎在印度爆發以來，駐印度代表處即相應實施分組分流上班，領務服務維持「預約制」；自2021年4月印度發生第二波疫情，駐處雇員即居家上班；5月4日確診結果揭曉後，駐處全體同仁改採居家上班。

「然為持續推動台印雙邊合作要案，以及協助安排僑民及台商返台等，在印度疫情升溫期間，外派人員自然更加忙碌，雖進行分組分流，仍需進入辦公室處理機敏公務。駐印度代表處在兼顧公務執行與同仁健康下，以實施分組分流為原則，對疑似染疫的同仁及雇員則進行居家隔離，且多次安排全處人員進行PCR檢測。」

外交部強調，印度疫情自今年4月升高以來，駐印度代表處同仁一直與台商及僑民保持密切聯絡，隨時提供施打疫苗及醫療的資訊，並提供即時有效協助。外交部及駐處正為確診同仁積極協調醫療專機後送治療事宜，並聯繫航空公司及旅行社安排僑民台商回國的包機。

外交部感謝第一缐外交同仁認真敬業的付出與辛勞，並將提供駐處員眷必要協助，盡力保護駐外同仁在疫情期間的健康安全；惟外交部也勉勵同仁共體時艱，持續堅守崗位，在疫情艱困情形，全力提供僑胞及國人最好的服務。