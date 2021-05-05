謝長廷表明「很想回去講個痛快」　外交部：沒有阻擋他回國

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷回台報告，謝長廷4日晚間透過臉書表示，「我不畏懼，更不會逃避立院監督，其實，我個人是很想回去講個徹底痛快」。對此，外交部次長田中光5日表示，外交部沒有阻擋謝長廷回國。

立法院外交及國防委員會5日處理110年度僑委會、外交部預算解凍案，邀請田中光、僑委會副委員長徐佳青列席備詢。國民黨立委廖婉汝質詢時詢問，謝長廷到底會不會回國備詢，田中光僅重申，「還是要從四個方面來解釋」。

廖婉汝說明，謝長廷已表明「非常願意回來講個痛快」，外交部就應該尊重謝長廷的意願，但外交部看起來不想讓謝長廷講個痛快，「你們約束不了他，因為他是政務官」，她也希望讓謝長廷回來講個痛快。

廖婉汝認為，謝長廷已經擔任駐日代表5年多，按照正常程序「也該輪調了」，整個外交部不需要替謝長廷擔心，「他說很想回來講個痛快，就讓他回來」。田中光僅表示，外交部會將意見轉述給謝長廷。

廖婉汝強調，如果謝長廷願意回台，外交部就無需勉強「他不回來、擋他不回來」，謝長廷還是可以回來，就看外交部要不要採取動作而已。對此，田光中也強調，外交部沒有阻擋謝長廷回國。

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