崑大空設系畢製再創佳績　2021紅點概念設計獎獲6項入圍

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下,再次入圍6項作品入圍,成績亮眼。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

德國紅點設計獎是全球四大設計競賽之一,其中「紅點概念設計獎」更被公認是全球設計獎中的頂級獎項,崑山科技大學近4年參與紅點設計概念獎,入圍作品高達43件,讓該校在2020年公布的「紅點設計概念排名」中,榮獲亞太區14名,是全國唯一入榜私校,今年由空設系畢業生領軍,再次入圍6項作品,成績亮眼!

面對新冠疫情的打擊,崑大師生仍持續思考如何將設計實力與國際接軌。空設系張郁靂主任特別指出,在學校全力提供資源協助及補助下,該系於2018拿下2件空間設計類的紅點概念設計獎,今年度透過校內遴選,挑出6組優秀作品全額補助初賽,主辦單位於4月16日個別通知,該系全數獲入圍肯定。

此外,空設系近期亦入圍8件青春設計節及9件新一代設計展之金點新秀設計獎,創媒學院王平院長肯定此優異成績,對積極推動設計教育的全校師生實是一大肯定與鼓勵,同時見證崑大師生創造力已登上國際舞台,足以與全球好手較量。

入圍作品中,陳佾霆的「The gaze of faith 」將上帝在創世紀宣告的七日信仰儀式空間化,企圖為新竹軸帶之間建立七盞治癒明燈;盧皓璿的「Love spinning round - Intertextulity of desire in the metropolis」依據台北城市發展的架構,以都市戀人作為主角,討論京華城的生與滅;吳若榆的「How to deal with pollution sources in Lamey」從小琉球的環境汙染及在地資源永續的議題,尋求旅遊與生態平衡的可能性,這些作品均展現了強烈的企圖心及多元的形式。

此外,黃品慈在「Youth Memory Reproduction Field」將嘉義東市場轉變為年青人可以交流與成長的學習場域;王博翰的「Modern Church Evolution-Horn Head Altar on the West Coast」捨棄設計往追求神聖性的教堂式建築,將現代教會的「細胞小組」的概念做為空間手法;林承佑在「Troy Apartment / Contemporary of“ defensive “Congregate housing」中切入亞太地區以及兩岸關係的問題上,在國際上較能夠有議論的價值,構思一個具備防禦及戰爭功能的青年集合住宅。以上作品均反應出空設系學生獨特的設計觀點及敏感度,全體師生也十分期待能再次登上國際競賽舞台,並以此目標堅持不懈奮力耕耘,築夢踏實!

