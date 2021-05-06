崑大空設系畢製再創佳績　2021紅點概念設計獎獲6項入圍

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

德國紅點設計獎是全球四大設計競賽之一，其中「紅點概念設計獎」更被公認是全球設計獎中的頂級獎項，崑山科技大學近4年參與紅點設計概念獎，入圍作品高達43件，讓該校在2020年公布的「紅點設計概念排名」中，榮獲亞太區14名，是全國唯一入榜私校，今年由空設系畢業生領軍，再次入圍6項作品，成績亮眼！

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面對新冠疫情的打擊，崑大師生仍持續思考如何將設計實力與國際接軌。空設系張郁靂主任特別指出，在學校全力提供資源協助及補助下，該系於2018拿下2件空間設計類的紅點概念設計獎，今年度透過校內遴選，挑出6組優秀作品全額補助初賽，主辦單位於4月16日個別通知，該系全數獲入圍肯定。

此外，空設系近期亦入圍8件青春設計節及9件新一代設計展之金點新秀設計獎，創媒學院王平院長肯定此優異成績，對積極推動設計教育的全校師生實是一大肯定與鼓勵，同時見證崑大師生創造力已登上國際舞台，足以與全球好手較量。

入圍作品中，陳佾霆的「The gaze of faith 」將上帝在創世紀宣告的七日信仰儀式空間化，企圖為新竹軸帶之間建立七盞治癒明燈；盧皓璿的「Love spinning round - Intertextulity of desire in the metropolis」依據台北城市發展的架構，以都市戀人作為主角，討論京華城的生與滅；吳若榆的「How to deal with pollution sources in Lamey」從小琉球的環境汙染及在地資源永續的議題，尋求旅遊與生態平衡的可能性，這些作品均展現了強烈的企圖心及多元的形式。

此外，黃品慈在「Youth Memory Reproduction Field」將嘉義東市場轉變為年青人可以交流與成長的學習場域；王博翰的「Modern Church Evolution-Horn Head Altar on the West Coast」捨棄設計往追求神聖性的教堂式建築，將現代教會的「細胞小組」的概念做為空間手法；林承佑在「Troy Apartment / Contemporary of“ defensive “Congregate housing」中切入亞太地區以及兩岸關係的問題上，在國際上較能夠有議論的價值，構思一個具備防禦及戰爭功能的青年集合住宅。以上作品均反應出空設系學生獨特的設計觀點及敏感度，全體師生也十分期待能再次登上國際競賽舞台，並以此目標堅持不懈奮力耕耘，築夢踏實！

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