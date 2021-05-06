　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大空設系畢製再創佳績　2021紅點概念設計獎獲6項入圍

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

德國紅點設計獎是全球四大設計競賽之一，其中「紅點概念設計獎」更被公認是全球設計獎中的頂級獎項，崑山科技大學近4年參與紅點設計概念獎，入圍作品高達43件，讓該校在2020年公布的「紅點設計概念排名」中，榮獲亞太區14名，是全國唯一入榜私校，今年由空設系畢業生領軍，再次入圍6項作品，成績亮眼！

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對新冠疫情的打擊，崑大師生仍持續思考如何將設計實力與國際接軌。空設系張郁靂主任特別指出，在學校全力提供資源協助及補助下，該系於2018拿下2件空間設計類的紅點概念設計獎，今年度透過校內遴選，挑出6組優秀作品全額補助初賽，主辦單位於4月16日個別通知，該系全數獲入圍肯定。

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，空設系近期亦入圍8件青春設計節及9件新一代設計展之金點新秀設計獎，創媒學院王平院長肯定此優異成績，對積極推動設計教育的全校師生實是一大肯定與鼓勵，同時見證崑大師生創造力已登上國際舞台，足以與全球好手較量。

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

入圍作品中，陳佾霆的「The gaze of faith 」將上帝在創世紀宣告的七日信仰儀式空間化，企圖為新竹軸帶之間建立七盞治癒明燈；盧皓璿的「Love spinning round - Intertextulity of desire in the metropolis」依據台北城市發展的架構，以都市戀人作為主角，討論京華城的生與滅；吳若榆的「How to deal with pollution sources in Lamey」從小琉球的環境汙染及在地資源永續的議題，尋求旅遊與生態平衡的可能性，這些作品均展現了強烈的企圖心及多元的形式。

▲崑山科技大學空設系畢業生領軍下，再次入圍6項作品入圍，成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，黃品慈在「Youth Memory Reproduction Field」將嘉義東市場轉變為年青人可以交流與成長的學習場域；王博翰的「Modern Church Evolution-Horn Head Altar on the West Coast」捨棄設計往追求神聖性的教堂式建築，將現代教會的「細胞小組」的概念做為空間手法；林承佑在「Troy Apartment / Contemporary of“ defensive “Congregate housing」中切入亞太地區以及兩岸關係的問題上，在國際上較能夠有議論的價值，構思一個具備防禦及戰爭功能的青年集合住宅。以上作品均反應出空設系學生獨特的設計觀點及敏感度，全體師生也十分期待能再次登上國際競賽舞台，並以此目標堅持不懈奮力耕耘，築夢踏實！

專櫃熱銷明星小物組7選1

ET快訊
全台「大水蟻爆發」入侵住家！網：拜託快下雨　鄭明典說話了
快訊／張立昂爆劈腿「不愛戴套」　首發聲了
鼓鼓沒罵髒話！　《全明星》工作人員揭真相「另有其人」
1天喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」　醫嘆：是別人2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好消息！華航諾富特案已4人康復　重症房務「明有望脫離呼吸器」

全台「大水蟻爆發」入侵住家！網興奮：拜託快下雨　鄭明典求救專家

崑大空設系畢製再創佳績　2021紅點概念設計獎獲6項入圍

5月芬芳康乃馨　嘉藥師生校友齊賀母親節快樂

成醫舉辦視訊防疫講座　將提供印台等國際醫療視訊諮詢

午餐玉米炒蛋「蟑螂爬出」！高市豪宅區學童嚇到　校方急換菜

桃市府2居家隔離！警察夫聘員妻4／25住諾富特　追溯旅客居隔356人

負面消息恐浮出！12星座「一週運勢」曝：水瓶注意交通、獅子小心投資

鋒面提早突襲！明起連3天「午後雨彈炸」　有機會一路下到晚上

撐不住！疫情住房率減半　礁溪麒麟飯店6月底停業將解僱48人

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

好消息！華航諾富特案已4人康復　重症房務「明有望脫離呼吸器」

全台「大水蟻爆發」入侵住家！網興奮：拜託快下雨　鄭明典求救專家

崑大空設系畢製再創佳績　2021紅點概念設計獎獲6項入圍

5月芬芳康乃馨　嘉藥師生校友齊賀母親節快樂

成醫舉辦視訊防疫講座　將提供印台等國際醫療視訊諮詢

午餐玉米炒蛋「蟑螂爬出」！高市豪宅區學童嚇到　校方急換菜

桃市府2居家隔離！警察夫聘員妻4／25住諾富特　追溯旅客居隔356人

負面消息恐浮出！12星座「一週運勢」曝：水瓶注意交通、獅子小心投資

鋒面提早突襲！明起連3天「午後雨彈炸」　有機會一路下到晚上

撐不住！疫情住房率減半　礁溪麒麟飯店6月底停業將解僱48人

好消息！華航諾富特案已4人康復　重症房務「明有望脫離呼吸器」

吳釗燮接受澳媒專訪　曝將在適當時機申請加入CPTPP

全台「大水蟻爆發」入侵住家！網興奮：拜託快下雨　鄭明典求救專家

機師第一優先接種「被國際笑」？柯文哲：再問李秉穎　一定不會這樣講

《洛基》驚喜宣布：提前兩天上架　改期「每週三更新」背後有玄機

Albee穿緊身運動裝！抱腿萌問「耍嫩給過嗎」　網讚：根本未成年

張立昂爆劈腿首發聲！喊冤交錯朋友「半年健康檢查正常」

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…吳姍儒目睹秒救援

兄弟打退霸林爵、張志豪滿貫砲轟賴鴻誠　兄弟7局超前9比4猿

住戶停車場拿車一半…突遭鐵柵砸倒不治身亡！　北市警約談廠商

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

酒駕帶走父親！準新郎兒「路中央跪拜血跡」

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

美國妹第一次來玩卻回不了家　發現世界不知的台灣優點

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

鋒面提早突襲！連3天防午後雨彈

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

快訊／本土病例+1！諾富特工程部員工確診

更多熱門

相關新聞

台南市議會廣場一連3天精采表演

台南市議會廣場一連3天精采表演

發揚溫馨5月情，台南市議會推出「台南有愛．議起共享」系列活動，4月30日到5月2日更一連3天，每晚7時起，在議會廣場帶來盛大表演。郭信良議長與黃偉哲市長、陳亭妃立委、崑山科大張世熙學務長，30日晚上間共同為3天的活動揭開序幕，邀請市民鄉親闔家前來欣賞，用藝術及音樂提前歡度母親節。

崑大空設系強勢入圍新一代設計展

崑大空設系強勢入圍新一代設計展

崑大徵才活動登場

崑大徵才活動登場

崑大歡慶56週年校慶

崑大歡慶56週年校慶

崑大企管系潮青商店開幕

崑大企管系潮青商店開幕

關鍵字：

崑大空設紅點入圍

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面