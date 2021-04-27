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崑大徵才活動登場　逾千職缺尋找人才

▲勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

再一個多月，各級學校便將迎接畢業季，為因應求才旺季，勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動，吸引逾50間以上廠商設攤，更有不少上市公司參與，共提供逾千職缺，讓應屆畢業生、畢業校友順利與廠商進行媒合，開啟就業之路。

▲勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大連續多年舉辦校園徵才活動，鼓勵學生提早為就業做準備，活動提供應屆畢業生及畢業校友多元的求職機會及諮詢服務，邀請廠商類別廣泛，包括科技業、製造業、工商服務業、證券業、資訊業、建築業、餐飲業及軍、公部門等，就業選擇多。崑大學術副校長周煥銘表示，該校與業界鏈結緊密，不僅連續8屆獲中國工程師學會表揚肯定，產學績優全國第一，104人力銀行在2020年的調查，崑大畢業生薪資高於4萬元比例達54％，高於3萬比例達82.％，數據皆為中南部私立科大第一，頗受業界肯定。

▲勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局局長王鑫基出席活動時提到，校園徵才活動提供逾千職缺，鼓勵求職者能勇於多方嘗試，勞工局也會協助求職者了解自我求職取向，提供就業諮詢服務及轉職輔導，讓求職者順利就業。

▲勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元肯定崑大學生表現，不僅刻苦耐勞、勇於解決問題，該校更積極與產業對接，讓學生擁有許多實習機會，他也鼓勵求職者勇敢踏出第一步，會自己創造機會。

亞獵士科技股份有限公司董事長特助吳光正提到，崑大在產學方面與業界有綿密結合並經常創造佳績，感謝校方能辦理徵才活動，讓業界能入校尋找人才，期待透過活動促成，提升廠商與人才媒合成功的機率。

▲勞動部勞動力發展署攜手崑山科技大學，於27日舉辦「勇往職前迎向未來」校園徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「勇往職前˙迎向未來」校園徵才活動獲得勞動部勞動力發展署「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」，由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指導，崑山科技大學職涯發展中心承辦，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心暨青年職涯發展中心、台南市中小企業榮譽指導員協進會、臺南市政府勞工局職訓就服中心、原住民族委員會、校友總會及校友教育基金會、全校各院系共同承辦。今年入校設攤的廠商計56個單位、廠商，其中公開上市公司計有21家。

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