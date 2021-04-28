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崑大空設系強勢入圍新一代設計展 9件作品角逐金點新秀設計獎

▲崑山科技大學空間設計系師生，在新一代設計展揭曉2021金點新秀設計獎入圍名單，該系總共入圍9組作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系師生，在新一代設計展揭曉2021金點新秀設計獎入圍名單，該系總共入圍9組作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學空間設計系師生延續青春設計競賽的豐沛設計能量，日前報名德國紅點設計獎，有6件作品入圍，新一代設計展揭曉2021金點新秀設計獎入圍名單，該系總共入圍9組作品。

其中在「金點新秀年度最佳設計獎」有5組，包括「空間設計類」4件、「社會設計類」1件，而「空間設計類」入圍數為中南部私立科大最高，另入圍「金點新秀贊助特別獎」的「空間設計類」4件。

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崑大空間設計系參與新一代設計展，入圍作品所關注之議題極為多樣，作品成熟度不輸業界。畢業設計召集老師林秀慧及郭一勤老師表示，這次入圍作品就如同畢展主題「喃域，乘丘之後」，同學們企圖在資訊時代與重視數字成效的社會中，透過自我內心不斷反思的設計策略，與自身所在的環境對話。這些對話內容題材多元，充滿同學對於當代城市發展、環境文化和社會現象等的反思與關懷，以及挑戰傳統設計思維的企圖。

由杜立筠老師指導陳佾霆的「致凝望-存在的七盞治癒明燈」、張瀚哲的「默聲漁市」與盧皓璿的「戀轉圜-首都慾望互文」，以及張鈞期老師指導劉麒彰的「之夢線性美術館－線與路徑交錯之間的對話」，分別從臺北市、新竹市、臺中市與高雄市等城市急遽發展的動態過程中，利用都市觀察，重新檢視當代生活的樣態與城市空間再生的可能。陳佾霆、張瀚哲、盧皓璿入圍金點新秀設計獎年度最佳設計獎，劉麒彰則入圍金點新秀贊助特別獎。

▲崑山科技大學空間設計系師生，在新一代設計展揭曉2021金點新秀設計獎入圍名單，該系總共入圍9組作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張從怡老師指導許捷涵的「日常與非日常的記憶節點」，以及張博碩老師所指導馬儷庭的「之夢工廠」，則從臺南府城空間的文脈中，企圖找到日常生活的本質與城市工業文本脈絡下空間再造的意義。另外，吳禹賢老師所指導的吳若榆的「拉美失物 無人招領」，與許浩龍老師指導吳憲豪的「逝去記憶的延續」，則分別從小琉球的環境汙染與阿美族住民文化等關注永續的議題。許捷涵、馬儷庭、吳憲豪入圍金點新秀贊助特別獎，吳若榆則入圍金點新秀設計獎年度最佳設計獎。

學生入圍名單中較為特別的還包含張郁靂主任所指導李昕容的作品的「臨時性棲身所」，以紙箱為主要材料，協助無家者建構「臨時性棲身所」的社會性議題的設計。這件作品融入了參與式設計的概念，不僅是一段具體的空間實踐，同時亦是一場回應無家者對於空間需求的社會行動。該作品入圍金點新秀設計獎年度最佳設計獎的「社會設計類」。

▲崑山科技大學空間設計系師生，在新一代設計展揭曉2021金點新秀設計獎入圍名單，該系總共入圍9組作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，陳佾霆的「致凝望-存在的七盞治癒明燈」、盧皓璿的「戀轉圜-首都慾望互文」、劉騏彰的「之夢線性美術館-線與路徑交錯之間的對話」、吳若榆的「拉美失物 無人招領」與李昕容的「臨時性棲身所」等5件作品亦同時入圍2021高雄青春設計節創意設計競賽。

空設系主任張郁靂表示，第20屆「喃域，乘丘之後」的畢業展很不一樣，她是學生回應四年空間設計學習，在空間議題上與眾多老師們共同努力，透過不斷地設計操演，堆疊出屬於空設20屆的成果。豐富多樣的成果將隨著4月30日至5月9日在高雄市駁二特區蓬萊B4倉庫登場的高雄青春設計節接續展開。畢籌團隊除新一代設計展、A+文資創意季等競賽及展出外，也將於畢業前夕在空設系學習四年的台南府城舉辦第20屆空間設計系特展，歡迎就讀空間與室內設計相關的學生一同共襄盛舉。

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