崑大企管系潮青商店開幕　實戰教學模式受矚目

▲崑山科技大學企業管理系為落實實戰教學，輔導在學學生實際成立公司，引進該系校友的商品進行網路及市集銷售，建立虛實整合的長期營運獲利模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學企業管理系為落實實戰教學，輔導在學學生實際成立公司，引進該系校友的商品進行網路及市集銷售，學生以公司營運型態進行組織分工、商業登記及品牌商標註冊，建立虛實整合的長期營運獲利模式。

崑大在教育部高教深耕計畫的支持下，擇於4月24日，56週年校慶當天舉行實習商店開幕及試賣會，獲得校友的熱烈支持與響應。

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崑大企管系學生於2020年開始進行公司品牌規劃，經過多次的討論與驗證，擬定「潮青」為品牌名稱，並向台南市政府進行商業註冊登記。企管系呂德財主任說明，「潮青」的「潮」代表走在時代的潮流，「青」代表青年及活力，以引進崑大企管系系友的商品為主，包括目前企管系協助官田地區進行的大學社會責任計畫，所推廣的官田菱殼炭烏金系列商品及官田171之小旅行遊服務之推廣。



潮青商店以學生為主體，目前由大四生楊凱鈞擔任總經理，今年畢業後即將交接給大三的學弟妹擔任，公司組織包括設計部、網路部、市集部、採購部及財務部等，該公司已自行建置行動官網、擁有自己品牌的臉書及Line官方帳號，並於蝦皮賣場上架相關的商品。目前配合知名的長春素食中華店進行定期擺攤，假日也在納涼屋日式宿舍群辦理擺攤市集活動，並積極參與臺南、嘉義等地的知名市集活動，包括「嘉有好市集」、「古民社區營造成果展」、「台南後壁阿嬤的少女時代市集」等，積極建立品牌知名度。

目前公司雖然尚未有盈餘獲利，但在該校高教深耕計畫及校友的支持下，對於沒有工作經驗的大學部同學來說，無疑是一個非常具挑戰性的學習課程，不僅需要與供貨廠商洽談進貨條件、處理庫存及送貨、面對客戶抱怨與經營客戶關係，還要企劃行銷活動與安排對應人力並掌控成本與獲利，是一個非常全方位整合式且無間斷的新學習型態。



潮青商品提供廠商之一，張家農場主人張順程為崑大企管研究所2019年畢業系友，他提供張家農場的黑豆產品，讓學弟妹有良好的實習場域與商品。另一個進貨廠商為觀芯園負責人李佩娟，她是台南市青農聯誼會理事長，2020年於企研所畢業，本次也熱心的提供該公司之柚子蔘及柚醋予潮青公司銷售。不僅如此，李佩娟更提供崑大高教深耕商品化開發計畫所支持開發之柚香保濕噴霧，預計進行量產並在潮青通路銷售，此產品為廢棄文旦柚葉再利用，符合目前政府推動循環經濟之政策目標。

還有一項具有循環經濟價值之「應菜麵」產品，為嘉義古民社區發展協會理事長蔡峻傑所提供，現為企管系碩二學生。蔡峻傑表示，新港鄉古民村空心菜(應菜)一天產量占了全國的4成，可說是空心菜的大本營，2019年在經濟部婦女創業顧問黃采燕老師和崑大企管系呂德財主任共同輔導下，運用溫室中邊邊角角形狀歪斜的醜空心菜，加工製作成空心菜麵與空心菜玫瑰饅頭，目前這些產品也交由學弟妹經營的潮青商店來銷售。

呂德財主任表示，目前大部分全國商管科系各類課程教學成果評量或者行銷競賽，都是以企畫書為主要的標的，但這類成果都只是構想，而非實作與實戰。因此，企管系推出的創業營運型真實市場實作的模式，不僅改善上述問題，同時採用非學期制、非間斷的長期營運模式，開幕後就是24小時營運，沒有公休日的持續性運作，客戶的訂單與客戶問題處理，都是不能停歇間斷的，這才是一家正常公司經營的樣貌。

呂德財主任再補充，學習經營一家公司，無法切開管理機能分別去學習，如行銷管理、財務管理、人力資源管理等，所以本次推動之真實市場實作實習，都是整合企管系所學領域，所有企業機能都是同時並行交錯影響的，這種整合而持續的創業營運教學模式，不僅獲教育部教學實踐計畫支持，在全國商管領域教學模式上，都是創新且獨特的。



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