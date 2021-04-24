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崑大歡慶56週年校慶　台灣第1隻亞洲象骨骼標本「丸子小姐」揭牌

▲崑山科技大學舉行「崑山領航 56飛揚」創校56週年校慶，場面盛大熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學舉行「崑山領航 56飛揚」創校56週年校慶，場面盛大熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學24日熱鬧舉行「崑山領航 56飛揚」創校56週年校慶，除為台灣第1隻亞洲象動物骨骼標本「丸子小姐」舉行揭牌儀式外，「相聚逢時感恩餐會」結合產學合作，聯合校內名師國際名模林韋君和導演劉耕名，一同為餐會安排精彩的主視覺影片及時尚秀，企管系學生實戰場域「潮青商店」也盛大開幕試賣！

▲崑山科技大學舉行「崑山領航 56飛揚」創校56週年校慶，場面盛大熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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去年因新冠肺炎疫情，停止辦理一切活動，崑山科大改以提供醫療物資予台南地區20所高中職學校，共同防疫，所幸國內疫情趨緩，讓56週年校慶得以順利舉辦。慶祝大會上，崑大創辦人閔蓉蓉也將於校慶大會上，頒贈「崑山科技大學故李創辦人正合先生獎學金」，提供學生更多就學資源。副總統賴清德則透過賀電祝壽，肯定該校積極踐履前瞻精進目標，創新多元學習模式，體現資通訊科技脈動，扢揚人才培育願景，並期許活動順利成功。

校慶同時為台灣第一隻亞洲象的動物骨骼標本「丸子小姐」舉行揭牌典禮，「丸子小姐」原為遠東大馬戲團的表演台柱，1963年不慎失足受傷死亡，時任崑山中學校長的李正合先生，接受成功大學校長閻振興校長委託，將象體運至崑山中學對面土坡掩埋，1966挖出經3年掩埋的象骨，送往台大製作標本，後送回崑山中學，由李正合先生親自製作鐵架連接骨骼，使象體展現原有形態，提供教學運用，此舉成為當年教育界的一大盛事。

今年2月，崑山科大李正合創辦人道範長存，對「丸子小姐」象骨標本念茲在茲。崑山中學吳政翰董事長素仰李正合創辦人的無私教育精神，特別委請台南市樹谷生活科學館朱正宜館長，對象骨標本無償補強修護後，將象骨標本無限期的借予崑大陳列，感念李正合創辦人對崑山中學、崑山科技大學，乃至於我國技職教育的奉獻與功績。

▲崑山科技大學舉行「崑山領航 56飛揚」創校56週年校慶，場面盛大熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

揭牌儀式在崑大創辦人閔蓉蓉女士、董事會董事長曾韋龍、李天祥校長、校友基金會董事長郭海濱、校友總會總會長許幸娟、台南市副市長戴謙、台南市研考會主委戴偉峻、崑山中學吳政翰董事長、群創光電總經理楊柱祥、樹谷生活科學館組長黃萱粧等人共同完成揭牌。

李天祥校長表示，崑山科大一年比一年活躍，除了連續3年榮獲教育部高教深耕計畫補助，全國私立科大中學生平均受益經費最高之外，還積極禮聘國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明、Bito創辦人暨創意總監劉耕名導演、國際名模林韋君、知名電競實況主西門夜說等業界師資蒞校授課。為了提高學生就業競爭力，「織物染整及印花」、「車用零組件生產自動化」、「智慧聯網自動光學檢測」及「國際咖啡認證中心」等類產線基地持續啟用，當日由企管系師生主動成立的「潮青商店」實習場域也一同開幕，落實該校所強調的實戰教學。

崑大110學年度無懼少子化的困境，碩博士班全系所首度滿招，高中生申請入學報名人數比錄取人數還要多上一倍，相信就是最好的驗證！今年德國紅點競賽季爭激烈，創意媒體學院入圍8組學生作品，該校在2020年被德國紅點認證為亞洲區大學名列第14，全國私校第1科大每一項優異表現，都在展現崑山人的優勢與強項。

▲崑山科技大學舉行「崑山領航 56飛揚」創校56週年校慶，場面盛大熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校慶大會上同時安排頒贈各類獎項，2021年度傑出校友成就獎獲獎者包括國立高雄科技大學副校長俞克維（電子系系友）、協京環保工程有限公司董事長蔣春茂（環工系系友）、富錦樹文創科技股份有限公司董事長吳羽傑（行銷系系友）、隆鑫建設開發有限公司負責人謝銘源（房管系系友）、宏盛鑫企業有限公司董事長兼崑大校友總會總會長許幸娟（企管系系友），以及入圍第57屆金馬獎最佳新導演的廖明毅（視訊系系友），第15屆優秀青年校友獎獲獎者為萬潤科技股份有限公司資深技術副理王崇漢（機械系系友），他們在各行各業的傑出表現有目共睹，足以做為學弟妹的表率。另同時頒發資深教職員工獎、教學優良教師獎等。

在教育部高教深耕計畫的支持下，56週年校慶當天舉行實習商店開幕及試賣會，獲得校友的熱烈支持與響應。智慧機器人工程系與上銀科技，特別安排機器手臂咖啡秀，免費沖泡咖啡讓來賓品嘗。

崑山科大56週年校慶大會產官學研界嘉賓雲集，包括崑大董事會董事長曾韋龍、台南市副市長戴謙、群創光電總經理楊柱祥等人，皆親自出席為校慶致詞與獻上祝福，場面熱鬧。


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關鍵字：

崑大校慶亞洲象骨骼標本丸子小姐

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