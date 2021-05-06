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防疫旅館總體檢！　台南市防疫旅館業者攜手守護民眾健康

▲台南市觀光旅遊局、衛生局，針對台南市19家防疫旅館561間房間，完成防疫旅館總體檢，並進行座談共同檢討增進防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局、衛生局，針對台南市19家防疫旅館561間房間，完成防疫旅館總體檢，並進行座談共同檢討增進防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日因諾富特飯店發生群聚疫情延燒，台南市觀光旅遊局、衛生局，針對台南市19家防疫旅館561間房間，從5月3日起，展開一連三天聯合稽查，完成防疫旅館總體檢。

▲台南市觀光旅遊局、衛生局，針對台南市19家防疫旅館561間房間，完成防疫旅館總體檢，並進行座談共同檢討增進防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲針對諾富特飯店發生群聚疫情延燒，要求相關局處全面戒備，提高防疫工作並落實相關防疫措施，強化防疫旅館管理作為，避免群聚感染案件於台南市發生，容易發生群聚場所及機構，也要加強宣導，落實防疫規範，民眾自身也要做好個人防護，確實戴口罩、勤洗手，保持社交距離。

台南本目前共19家防疫旅館561間房間，為再加強防疫意識，於5月3日起一連三天，台南市觀光旅遊局及衛生局聯合稽查已完成防疫旅館總體檢，針對業者是否有居家檢疫者和一般旅客混住情形、確實分艙分流、動線管理、客房清消、公共場域監視錄影及員工自主健康管理加強檢查等，並請所有防疫旅館員工每日自主健康體溫量測資料回報衛生局備查，於稽查過程中也再度指導相關人員正確防疫措施及清潔消毒作為。

台南市觀光旅遊局總體檢結束後，特別再邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及台南市所有防疫旅館業者進行管理規範宣導。台南市衛生局許以霖局長說明這3天總體檢評估後，未來可能發生的防疫缺失，讓所有業者的都能徹底知悉加以防範，提醒務必遵守「COVID-19（新冠肺炎）」因應指引，於「門禁管理」及「安全維護」、「房間及設備」、「環境清潔及消毒」、「人員健康管理及注意事項」等五大防疫作為。

▲台南市觀光旅遊局、衛生局，針對台南市19家防疫旅館561間房間，完成防疫旅館總體檢，並進行座談共同檢討增進防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會中台南市觀光旅遊局局長郭貞慧也呼籲，為減少COVID-19感染與重症個案發生及降低疫情傳播，疫苗也是目前有效的防疫策略之一，也分享自己疫苗注射後的情形，防疫旅館工作人員與同住家人，已被列入公費疫苗接種對象，鼓勵業者及員工進行公費疫苗施打，保護自己也保障家人的安全。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，面對防疫工作不能掉以輕心，務必嚴陣以待，共同落實防疫工作，確保第一線工作人員及民眾健康，未來防疫強度只會更強。台南市政府防疫團隊及參與防疫旅館所有旅宿夥伴會共同合作發揮團隊戰力，讓市民有心安的檢疫處所，也為來到台南的旅客提供安心旅宿環境，藉此確實的防疫工作穩定市場信心，大家一樣能安心遊台南。

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