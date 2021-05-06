日本景點「工匠之鄉」高掛台南學童手繪燈籠　黃偉哲：祈願台日人民平安！

▲今年農曆春節於中正消防隊外牆展示的手繪燈籠，趕在黃金週假期間，在日本水上町人氣景點「工匠之鄉」及人潮眾多的JR新幹線上毛高原車站展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



今年農曆春節於台南市中西區中正路消防隊外牆展示的手繪燈籠，獲得極大的迴響，台南市政府日前將卸展的燈籠約560個寄到日本友好城市水上町，在日方籌備規劃之下，終於趕在黃金週假期間，在水上町人氣景點「工匠之鄉」及人潮眾多的JR新幹線上毛高原車站展示。





黃偉哲市長表示，非常感謝友好城市水上町努力趕工，得以在黃金週假期展示台南燈籠。台南在農曆元宵節懸掛燈籠藉以趨吉避凶，此次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，最重要的是，盼望疫情早日結束，祈求日本的友人一切平安順利。





黃偉哲市長進一步提到，這批燈籠由台南中小學生以「祀典武廟火德星君（火神）護佑．平安祈福」主題親手繪製，正與水上町豐樂館供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」保佑人民平安互相呼應，兩地首次以防火、防災宣傳進行交流，別具意義。





水上町的豐樂館位於「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上約350個燈籠，日光照耀隨風搖曳，美侖美奐適合取景拍照，也特別設置了黃市長卡通人像的大型看板，邀請大家漫步欣賞台南來的燈籠，還有燈籠展示象徵台南日本友好意涵的相關說明。





JR新幹線上毛高原車站的展示點掛上約50個燈籠，也特別展示了黃市長簽名及消防局長署名手寫的大型紅色燈籠，增添喜氣，可見水上町的用心。此次展示期間自5月1日起至5月31日止。

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