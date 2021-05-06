「讀東吳笑死人！」中央男怒嗆大夜店員　3分鐘跳針對話扯爆

記者曾筠淇／綜合報導

一名男子發文指控，日前他到新北板橋某超商購物時，遇店員態度不佳，不只發票用丟的，還將飲料弄倒不扶正，讓他氣得上前理論。影片曝光後，男子與店員3分鐘的關鍵對話讓不少網友看傻眼，直言根本在找碴，且吵架內容超像小朋友，讓人不禁笑到發抖。

該男在「爆料公社分享版」上貼文，表示自己4月24日至板橋某超商購物，結果卻因店員傲慢、無理的態度，讓他氣得全身發抖。當時，男子購買一瓶10元的飲料，結果店員卻將飲料翻倒刷條碼，之後也未將綠茶重新立起來，因此他便怒火中燒，要求對方將飲料放好。

原PO怒控，店員之後雖將飲料擺正，但「誇張的來了，我把10元放在桌上給他，他接著給我發票時竟然『用丟的』！不誇張，這人直接把發票給我用丟的！」因此，他便立刻上前理論，怎料對方竟態度惡劣，在他的逼問之下，失控開口罵人。

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3分鐘對話內容如下：

客：講什麼啦你！你用丟的欸！

店員：好...

客：道歉啦！你在幹嘛？怎麼有你這種人啊？

店員：你看到啦！現在就是有我這種人啊！

客：天啊！你是受什麼教育的啊你？

店員：你又受什麼教育啊？你錢都可以放桌上了。

客：放桌上又怎樣？

店員：那我放桌上又怎樣？

客：你用丟的，你不是用放的，你用丟的！

店員：沒看到我現在在忙嗎？啊我放在桌上。

客：你用丟的、你用丟的！

店員：好啦～你開心就好啦，隨便你啦！

客：你什麼嘴臉哪你？

店員：你又什麼嘴臉啊？

客：我就這種嘴臉哪！

店員：那我也是這種嘴臉哪，你有什麼毛病啊你？

客：你才有毛病咧你！莫名其妙，你給我道歉我跟你講。

店員：啊不然報警啦。

客：好，你報啊！

店員：你報啊！

客：你報啊！

店員：你報啊！

客：你報啊！

店員：現在是你要吵的，那你要報你去報，你不要講那麼多。

客：廢話！你發票給我用丟的欸！

店員：好啦，你開心就好啦。

客：開心你個鬼啦！你給我道歉、給我道歉跟你講

店員：我不道歉啊，看你要怎麼樣啊。

客：你那什麼嘴臉？誇張欸！你受什麼教育啊你？天啊～

客：你中學有畢業嗎你？做大夜，拜託我大學畢業了。

店員：喔不好意思我還在上大學。

客：笑死了，那你一定是很爛的大學。

店員：喔不好意思齁，那你又多好？

客：不好意思，我中央大學畢業的。

店員：中央大學有多好？

客：比你好太多了啦～不然你哪裡畢業的？

店員：我東吳啊，我現在還在上東吳啊。

客：東吳？東吳？

店員：東吳至少比你好吧？沒差多少吧？

客：東吳？差中央差多了吧？笑死人了！差多了吧！

客：而且東吳是你隨便講的而已吧？你這種人怎麼可能上東吳？

客：哇賽～刺龍刺鳳不簡單嘛～做大夜班的了不起啊？

店員：比你X就好！

客：你說什麼？你說什麼？

店員：什麼啦？耳X是不是啦？

客：你說什麼啦？

店員：還要再大聲是不是啦？

客：你大聲喔！大聲又怎樣？

店員：大聲沒有比較厲害啊，只覺得你耳X而已啦！

客：你這種家教也沒有比較厲害啊！

店員：你才家教不好吧？一進來就在那邊講「拿起來！」

店員：你自己沒條碼給我刷，我放下來，我怎麼了嗎？

客：你有問題嗎你？你刷條碼你東西也給我、也給我扶正吧？

客：你這什麼嘴臉？什麼爛態度啊？

店員：你奇怪欸你！我刷條碼有什麼問題嗎？

客：什麼爛態度啊你？爛態度、什麼爛態度啊你？爛態度！

店員：你不要在那邊指人，誰家教不好？

客：那又怎樣？什麼爛態度？什麼爛態度？

客：你會不會太誇張？什麼爛態度啊你？你才可憐！天啊！什麼家教啊我的...

店員：我的天啊！你只有這幾句嗎？

客：是啊！就是只有這幾句啊！怎樣？你才可憐。

店員：好啦～講完了嗎？

客：還沒有，你去把發票給我拿起來重新放。

店員：喔不好意思，我不會做這種事。

客：你這什麼家教啊你？

店員：好了啦～你不要再重複這幾句。

客：那又怎樣？不爽是不是，什麼爛態度？什麼嘴臉啊你？

店員：好了沒啊？好啦～乖啦～

客：乖你個鬼！你什麼爛態度？什麼嘴臉啊你？你才可憐！

3分鐘經典對話曝光後，大批網友都不挺該男，直言「飲料倒著跟直立著對你拿走這飲料插吸管喝有影響嗎」、「不誇張，我也笑到發抖」、「不要再試圖降低中大水準了，好嗎」、「早點出社會吧小朋友」、「小朋友才比較」、「店員EQ很好，真是辛苦他了」。