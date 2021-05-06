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淋了芝士冰淇淋奶蓋！超商「葡萄冰沙」開喝　還吸得到滑順果凍

▲▼全家推芝士葡萄酷繽沙。（圖／業者提供）

▲全家推芝士葡萄酷繽沙。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏天就是要吃爆冰沙！繼罪惡的草莓起司口味後，超商又推出全新「芝士葡萄酷繽沙」了，清爽葡萄冰沙搭配芝士冰淇淋，還能吸到滑順葡萄果凍，罪惡爆表，再加上粉紫色的漸層外型，可是讓人少女心大噴，即日起正式登場。另，今年夏天還要搶吃這2款冰棒，分別是爆出濃郁地瓜香的「纖三薯QQ雪糕」以及抹茶控最愛「芋治金時雪糕」，快衝超商吃。

▲▼全家推芝士葡萄酷繽沙。（圖／業者提供）

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。

全家酷繽沙又有新口味，這次選擇「巨峰葡萄」作為主角強勢推出「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，光是配料就超最後，尤其加入熱牛奶後還會呈現漸層色彩，欠拍又欠喝，即日起正式開喝。

▲▼好市多超夯纖三薯變身雪糕了。（圖／記者簡仲豪攝）

▲好市多超夯纖三薯變身雪糕。（圖／記者簡仲豪攝）

▲▼健司X辻利茶舗推全新「芋治金時三層雪糕」。（圖／健司提供）

▲健司X辻利茶舗推全新「芋治金時三層雪糕」。（圖／健司提供）

另，今年夏天必吃的還有這2款濃郁雪糕，首推這支人氣零食「纖三薯」變身的「纖三薯QQ雪糕」，選用3種台灣地瓜包括台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜製成，裡頭還藏有QQ地瓜圓，每一口都是爆濃地瓜香還有像粉粿的QQ，再搭配著淡紫、淡黃和淡橘渲染成的外型，夢幻到不行。

還有「健司X辻利茶舗」的最新聯名款「芋治金時三層雪糕」，同樣以台日混搭作為創意發想，主打3層不同口感，內餡吃得到濃郁抹茶冰尬粒粒分明的蜜紅豆、Q彈小芋圓，而最外層是濃郁辻利抹茶挫冰口感，咬到最下方還有香滑煉乳奶蓋冰淇淋，就像在吃抹茶煉乳一般，每一口都是不同滋味，這2款冰在7-11就能買到，把握機會吃。

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