中央大學校長公開信爆抄襲　「這次，我們一起下車」出處起底

▲中央大學校長公開信。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

近期一段中央大學的男女性愛影片曝光，2人在2樓教室貼著窗戶激戰，在網路上引起熱議。對此，中央大學校長周景揚也發了一封信，向全校師生、網路上的網友喊話「這次，我們一起下車！」沒想到有眼尖的網友發現，這封信疑似抄襲。

國立中央大學3日驚傳大白天有男女貼窗做愛，不雅畫面隨即遭路過同學紛紛拍下，隨即在Dcard校園論壇瘋傳，引發熱議，昨（4日）中央大學學生會第一時間證實並在臉書發聲明稿外，事後校方也在晚間回應了，不過隨即就有PTT網友發文爆料女主角的愛情史，再度掀起網友討論。

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5日中央大學校長發信喊話，表示「在這些未經同意就被拍攝與散佈的私密影像背後，是當事人的一聲聲呼喊及一道道傷痕。」強調一次看似無害的觀看，其實都助長了這類的事件發生，呼籲大家能夠了解當事者心境、停止檢討他們。「這次，我們一起下車！」

▲教育部之前的發文也有提到「這次我們一起下車」。（圖／記者葉國吏翻攝）

不過有眼尖的網友發現，這封信跟教育部臉書粉專去年11月18日、針對13張代表13件數未性別暴力事件的車票照片的發文相當類似，內容一樣都寫「一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，其實都助長了這類事件的發生，希望我們能更加了解受害者的心境，停止檢討他們」、「這次，我們一起下車！」

網友發現後就在底下留言說「可以解釋為什麼師生信內容要抄襲嗎？一字不漏的抄襲，請問都不用附出處嗎？」、「內文抄襲就算了 標題真的笑死XD」。