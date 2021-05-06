中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

▲中央大學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國立中央大學近日流出一段校園性愛片，在網路瘋傳並引起熱議，隨即該校長周景揚昨發公開信呼籲學生抵制數位性暴力，並要大家「一起下車」，停止檢討當事人，不過卻被眼尖的網友發現，該信疑似抄襲去年教育部臉書粉專的勸世文。教育部今（5/6）對此回應，歡迎共同運用教育部製作相關媒體素材。



中央大學3日驚傳大白天有男女貼窗做愛，不雅畫面隨即遭路過同學紛紛拍下，隨即在Dcard校園論壇瘋傳，引發熱議，昨（4日）中央大學學生會第一時間證實並在臉書發聲明稿外，事後校方也在晚間回應了，校長也發信強調一次看似無害的觀看，其實都助長了這類的事件發生，呼籲大家能夠了解當事者心境、停止檢討他們。「這次，我們一起下車！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有眼尖的網友發現，中央大學發的信跟教育部臉書粉專去年的發文相當類似。（圖／翻攝臉書）

不過有眼尖的網友發現，這封信跟教育部臉書粉專去年11月18日、針對13張代表13件數位性別暴力事件的車票照片的發文相當類似，內容一樣都寫「一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，其實都助長了這類事件的發生，希望我們能更加了解受害者的心境，停止檢討他們」、「這次，我們一起下車！」

對此，教育部稍早回應，持續呼籲各界共同杜絕數位性暴力事件。教育部臉書上媒體素材均由部內製作，歡迎各界共同運用。