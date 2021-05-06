用社宅救生育！蘇貞昌提「生越多抽越多次」　要內政部研議

▲衛提振生育率，蘇貞昌認為可從社宅抽籤權著手，生越多胎有越多抽籤權。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台灣生育率全球最低，已是「國安危機」等級，行政院長蘇貞昌6日拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，全面提高生育誘因。另外，蘇也提到，可從社宅的抽籤權著手，改為生1胎有1次、2胎2次、3胎3次等，要求內政部研擬。

衛福部、勞動部6日在院會報告「建構安心懷孕友善生養環境」，院長蘇貞昌聽取報告後，拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。

相關因應少子女化是各部會的責任，蘇貞昌表示，相關政策要調整、加碼的，請相關部會把少子女化的對策融入計畫、預算跟政策以及工作推展，請在總體預算上加強。

另外，蘇貞昌也要求，公股銀行、國公營企業，相關作法上可以比較彈性的，也應盡早先做，鼓勵懷孕媽媽或是有懷孕夢想的員工，希望可以要求公股銀行、國公營企業在比較寬的作法上，更有感的大福施作，共同解決少子女化的嚴峻挑戰。

蘇貞昌說，政府提出的策略，跟前政府比較起來，已經蹉跎了一些時間，現在在趕進度，也小心謹慎評估對策是否達到應該有的效果

羅秉成表示，院長在院會後也特別提醒，少子女化政策的過去、現在、將來，是要持續一波一波推動，產生足夠的支撐力。

其中，在社宅部分，目前要生3胎的夫妻才能享有社會住宅優先抽籤權，等於多一次抽籤權，但蘇貞昌認為「有點不切實際」，要內政部檢討政策，改為生1胎有1次、2胎2次、3胎3次，在優先次序上進行調整，讓年輕夫妻願意生養小孩且有地方住。