　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用社宅救生育！蘇貞昌提「生越多抽越多次」　要內政部研議

▲▼示意圖懷孕。（示意圖／123RF）

▲衛提振生育率，蘇貞昌認為可從社宅抽籤權著手，生越多胎有越多抽籤權。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台灣生育率全球最低，已是「國安危機」等級，行政院長蘇貞昌6日拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，全面提高生育誘因。另外，蘇也提到，可從社宅的抽籤權著手，改為生1胎有1次、2胎2次、3胎3次等，要求內政部研擬。

衛福部、勞動部6日在院會報告「建構安心懷孕友善生養環境」，院長蘇貞昌聽取報告後，拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。

相關因應少子女化是各部會的責任，蘇貞昌表示，相關政策要調整、加碼的，請相關部會把少子女化的對策融入計畫、預算跟政策以及工作推展，請在總體預算上加強。

另外，蘇貞昌也要求，公股銀行、國公營企業，相關作法上可以比較彈性的，也應盡早先做，鼓勵懷孕媽媽或是有懷孕夢想的員工，希望可以要求公股銀行、國公營企業在比較寬的作法上，更有感的大福施作，共同解決少子女化的嚴峻挑戰。

蘇貞昌說，政府提出的策略，跟前政府比較起來，已經蹉跎了一些時間，現在在趕進度，也小心謹慎評估對策是否達到應該有的效果

羅秉成表示，院長在院會後也特別提醒，少子女化政策的過去、現在、將來，是要持續一波一波推動，產生足夠的支撐力。

其中，在社宅部分，目前要生3胎的夫妻才能享有社會住宅優先抽籤權，等於多一次抽籤權，但蘇貞昌認為「有點不切實際」，要內政部檢討政策，改為生1胎有1次、2胎2次、3胎3次，在優先次序上進行調整，讓年輕夫妻願意生養小孩且有地方住。

ET快訊
快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　裁罰出爐
34歲居檢男陳屍家中！　指揮中心回應了
郵局月領56K怨「薪水差」！每天20分鐘做功德　網4點嗆：該
她長髮爬滿「蠕動頭蝨」　蟲屍黃汁梳不完！網看完狂抓：頭超癢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

快訊／綠委問「AI能不能抓蟑螂？」　科技部長：不行啦！

駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

機師疫苗排第一被笑？黃珊珊：台灣特有情況　機組員風險比醫護高

《住宅法》初審通過！社宅提供弱勢比例升至40%　弱勢條件增加「這一類」

快訊／蔡英文6度視察疫情指揮中心：母親節一定要小心再小心

4大國家公園約僱保育巡查員　每人每月最高加薪3300元

用社宅救生育！蘇貞昌提「生越多抽越多次」　要內政部研議

民進黨連爆染黑潑蟑螂　朱立倫砲轟：速劃清界線勿再搞大內宣

民進黨用「AI排黑」　高虹安：真正掃黑還是要看「人的智慧」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

快訊／綠委問「AI能不能抓蟑螂？」　科技部長：不行啦！

駐印代表處疑未落實分組分流上班　外交部：不符事實

機師疫苗排第一被笑？黃珊珊：台灣特有情況　機組員風險比醫護高

《住宅法》初審通過！社宅提供弱勢比例升至40%　弱勢條件增加「這一類」

快訊／蔡英文6度視察疫情指揮中心：母親節一定要小心再小心

4大國家公園約僱保育巡查員　每人每月最高加薪3300元

用社宅救生育！蘇貞昌提「生越多抽越多次」　要內政部研議

民進黨連爆染黑潑蟑螂　朱立倫砲轟：速劃清界線勿再搞大內宣

民進黨用「AI排黑」　高虹安：真正掃黑還是要看「人的智慧」

叫外送牛肉麵！自稱常客「請幫我加肉」　店家傻眼：她哪位？

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

笑翻！劉在錫出道30週年限定週邊？特寫雨傘、大頭手拿包超尷尬

快訊／諾富特飯店防疫出包爆多人染疫　觀光局拍板開罰15萬

避免台南供五停二　黃偉哲：持續加強抗旱應變措施

政院拍板少子女化對策新方案　管碧玲讚支持夫妻想生能生

中央大學校長「我們一起下車」爆抄襲！　教育部：歡迎共用相關素材

「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

紀念傳奇教練　PLG年度教練獎定名「張克佑教練賞」

快訊／綠委問「AI能不能抓蟑螂？」　科技部長：不行啦！

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

連長找男女士官狂歡　嗨玩脫衣脫到「剩內褲」

黃暐瀚喪母缺席錄影　郭子乾直播節目開罵肇事者

中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」

一圓媽媽夢！政院拍板　「未滿45歲不孕夫妻」擴大試管嬰兒補助

林昶佐「裸上身」打疫苗　杜汶澤大讚：身材不錯

成功國宅染疫　柯再轟中央：訊息應公開

即／黃暐瀚FB悲痛發聲：「不痛了，媽媽」

快訊／蔡英文為黑道入黨案道歉了　下令林錫耀落實排黑條款

行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

政院修法　育嬰留停可領8成薪、父母可同時申請

國宅爆確診！柯文哲怒轟衛福部　侯友宜：應第一時間告知

法院文件曝光　國民黨驚：黑道也能當國策顧問？

國民黨主席724改選　韓國瑜幕僚笑民進黨

台鐵工會嗆「全面備戰」　政院：持續溝通

更多熱門

相關新聞

《少年事件處理法》修法18歲後行為自負

《少年事件處理法》修法18歲後行為自負

配合「民法」將成年年齡修正為18歲，行政院會6日通過司法院「少年事件處理法」第84條修正草案。草案明訂，將少年事件中，少年的法定代理人應受親職教育輔導之執行期限，由至「少年滿20歲為止」修正為至「少年成年為止」，意旨青少年18歲成年後，就應為自己行為負責。

國民黨批三接外推是「摸頭」　政院：侮辱環團

國民黨批三接外推是「摸頭」　政院：侮辱環團

政院修法　育嬰留停可領8成薪、父母可同時申請

政院修法　育嬰留停可領8成薪、父母可同時申請

北市社宅3住戶「浴室玻璃門爆裂」

北市社宅3住戶「浴室玻璃門爆裂」

行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

關鍵字：

內政部行政院生育率社宅抽籤

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

邵庭遭退學→年收2.2億電商社長

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面