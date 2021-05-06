華航案有3感染源　專家：社區恐流行爆發！已有少數未發現病例

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布最新華航群聚基因定序結果，28名個案當中有16人定序完成，都是屬於英國變異株，但詳細序列分屬3個感染來源。對此，台大公衛流行病學與預防醫學研究所陳秀熙教授表示，社區恐流行爆發，因社區內已有少數還沒被發現的病例，去年澳洲的大規模社區疫情可當台灣借鏡。

華航諾富特案延燒，目前包含機師、空服員、旅館人員、外包水電工、機師與房務家人等一共28人（其中1人飛澳洲確診無案號），造成起旅館內群聚，還有機師、旅館房務人員共6起家庭群聚。

指揮中心進行基因定序釐清關連，先前已確認6名機師、1名機師兒子與諾富特首例確診的房務領班屬於英國變異病毒，其中案1101、1102兩名機師序列略有不同應該屬獨立事件，其餘4名機師與房務序列相同，可能是同一事件。

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▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞5日公布另8名定序結果，也都是英國變異株，其中諾富特有6名，分別是新增確診的3名房務、餐飲員工，1名外包水電工、2名房務家人，都與首例房務（案1102）都屬同樣序列，也就是說，旅館7人與4名機師都屬同一序列。

另2名則是機師案1102的兩名子女，3人序列相同，與旅館那邊的英國變異株有3、4個位點差異，可能是獨立個別事件，因為案1102從洛杉磯執飛回來，檢疫3天期間出現症狀，4/25確診，來源可能與美國比較相關，但還需要進一步等待有序列，做綜合研判。

羅一鈞總結，目前看起來諾富特、華航有一起群聚，當中部分機師曾經執飛美國安克拉治；另一起案1102家庭群聚，機師曾執飛美國洛杉磯，另有案1101個人也屬不同序列，機師曾經執飛德國法蘭克福，總共至少3個感染來源。

對此，陳秀熙對《聯合報》表示，社區已有少數還沒被發現的病例，恐怕變成社區流行爆發的起點；去年澳洲防疫旅館群聚釀大規模社區感染，可當台灣借鏡。

▼指揮中心公布機師及旅館感染事件關聯圖。（圖／指揮中心提供）



▼陳秀熙。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▼疫情升溫，民眾得勤洗手、戴口罩。（圖／資料照／記者李毓康攝）