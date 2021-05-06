林昶佐「裸上身」打疫苗引網暴動　杜汶澤大讚：身材不錯！

▲林昶佐打疫苗，好身材引起網友討論。（圖／翻攝林昶佐臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情增，政府呼籲民眾盡快接種疫苗自我保護，立委林昶佐5日也身體力行赴醫院施打疫苗，事後在臉書分享照片跟大家分享，但網友的目光全都放在他的大胸肌跟腹肌。

為擴大防疫，指揮中心提供民眾即日起，可申請「疫苗接種假」，但有民眾則擔心疫苗副作用仍不敢施打。對此，林昶佐5日親自到萬芳醫院自費注射了第一劑，要用行動打破謠言。

照片中林昶佐露出左手臂給醫護人員施打疫苗，但是大家關注的焦點則是他壯碩的胸肌跟腹肌，明顯的六塊肌曲線令網友為之瘋狂，「這是在示範『要這麼壯才能打疫苗』嗎？」、「打疫苗露胸肌是一種禮貌」、「是不需要刻意用力逼腹肌啦...想逼死誰」、「『疫苗接種正確拍照姿勢標準』出爐！」、「想當護理師」。

而林昶佐的身材除了引起網友關注之外，連港星杜汶澤也跑來留言大讚「身材不錯」，林昶佐謙虛留言回應「輸大佬太多！！」

林昶佐表示，昨天打完疫苗後，休息30分鐘，順順利利跑完一整個下午的行程，晚上還和樂團Tizzy Bac直播結束九點多才回家，身體沒有任何不適，感謝萬芳醫院醫師和護理師的細心提醒、說明。

林昶佐呼籲民眾，這幾天仍看到許多醫院都有空出名額，希望符合資格的大家趕快去接種。全世界現在都在搶，如果台灣好不容易拿到的疫苗還放到過期，就太浪費太扯了，「大家快去打疫苗，保護自己也保護別人！」

▼林昶佐裸上身打疫苗，港星杜汶澤也跑來留言。（圖／翻攝林昶佐臉書）

