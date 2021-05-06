沙塵暴今午襲北京　官方發布極端大風、藍色預警

▲北京2021年3月28日時發生的沙塵天氣情況。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸「五一」收假後第一天，沙塵暴、大風等極端天氣再次侵襲內蒙古、華北地區。據大陸中央氣象台通報，6日6時繼續發布沙塵暴藍色預警，預計京津冀等11地有揚沙或浮塵天氣，局部地區有強沙塵暴、極端大風。

曾於今年三、四月，多次受到嚴峻沙塵暴侵襲的北京，據「氣象北京」消息，來自內蒙古的大風、沙塵已經抵達河北張家口地區，預計今午11時左右自西北向東南影響北京，請公眾外出時做好防範。

▲大陸最新沙塵天氣預報。（圖／取自大陸中央氣象台）

跟據大陸中央氣象台的沙塵暴影響預報，預計5日夜間至6日，新疆南疆盆地、甘肅中西部、內蒙古中西部、華北等地將先後出現揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中西部局地有沙塵暴；華北中部、黃淮北部等地6日午後開始受沙塵傳輸影響，部分地區PM10濃度升高，空氣質量達到輕至中度污染。

大風方面，受冷空氣影，響5月5日夜間至7日，西北地區東部、華北、黃淮、東北地區南部等地將出現大風天氣，風力一般有5～7級；內蒙古中部、華北北部、東北地區南部等地陣風風力有8～10級，上述地區山口風力可達11級以上，大風天氣最強時段出現在6日中午到7日白天，內蒙古中部、京津冀等地的大風天氣有一定極端性（可能突破或接近5月上旬歷史同期極值）。

在此之下，大陸氣象專家提醒，此次過程中，華北等局地可能出現極端大風天氣，內蒙古中部和京津冀地區公眾需關注當地氣象台發布的大風天氣預警，防範極端大風天氣可能造成的危害。另外，西北和華北地區等地公眾需防範沙塵天氣對交通運輸、人體健康等的不利影響。

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