陳明文和館長握手稱誤會一場　黃國昌拋2問題：根本在說笑

▲陳明文和館長握手。（圖／翻攝自Facebook／陳明文）



記者黃巈禾／台北報導

竹聯幫寶和會涉及「館長」陳之漢槍擊案。陳之漢的委任律師、前立委黃國昌開庭揭露，民進黨立委陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理特別接見槍手。陳明文為此拿出法務部矯正署公文回函，重申清白，並秀出和陳之漢的合照稱誤會一場。對此，黃國昌要陳明文回答2個問題，若不老實回答，所謂共同打擊組織犯罪，根本在說笑。

陳明文4日在臉書公開法務部矯正署公文回函，並表示，為了從未替館長槍擊案槍手劉丞浩辦理過任何「增見」或「特見」，上週辦公室發文給法務部矯正署，請矯正署透過資料庫系統去查詢他、國會辦公室與服務處是否有替館長槍擊案槍手劉丞浩辦理過任何「增見」或「特見」。

法務部回函寫道，法務部矯正署從未受理陳明文、國會辦公室與服務處等名義，協助任何人辦理彈性調整接見劉丞浩。陳明文提到，勿再以訛傳訛，故意編造故事詆毀他的聲譽，對於任何詆毀本人的不實言論，將不再縱容也會追究法律責任。

隔日，陳明文在臉書貼出和館長握手的合照，並強調，「就是誤會一場」，有誤解就當面溝通，說清楚講明白，其實大家目標都是一致，共同打擊組織犯罪。

不過，館長的委任律師黃國昌5日深夜在臉書批評，陳明文消費這張照片，為了追查寶和會控制槍手的首腦，為了徹底瓦解這個暴力犯罪組織，一群人已經累到爆肝了 。

黃國昌指出，關於寶和會的發文，已經留了餘地，從未點名陳明文，若陳明文要消費這張照片，他有兩個問題要問陳明文： 一、請問陳明文，幫忙寶和會辦的「選民服務」，那位選民是哪位大哥？二、請問陳明文，與金融重犯鍾文智是什麼關係？與寶和會老大邵柏傑又是什麼關係？為何先是邵柏傑的兄弟鍾文智打電話給北監典獄長謝琨琦幫寶和會槍手辦特見，等謝琨琦退休後，改由陳明文幫寶和會槍手辦增見？

黃國昌說，連這兩個基本問題都不願意老實回答，所謂「共同打擊組織犯罪」，陳明文根本就是在說笑。黃國昌認為，打擊黑幫不是找總統府高層牽線拍公關照，且連這麼重要的基本問題都不願老實還有臉PO照，他也點名館長「你認同我說的嗎」？