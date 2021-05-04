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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高層震怒嚴查蟑螂砸場　黃國昌：這種口號聽久不麻痺也難

▲▼黃國昌召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市警察局長陳嘉昌3日出席義警餐敘，結果卻遭不明人士持上千隻蟑螂砸場，形同挑戰警察公權力，內政部長徐國勇大怒下令徹查。對此，時代力量前立委黃國昌表示，大家期待的，不是政治口號，而是持續而堅定的具體行動，捍衛警方尊嚴。

黃國昌4日於臉書發文表示，蟑螂之亂，到底是針對警察挑釁，還是針對店家尋仇，有待調查。不過，可以確定的是，歹徒下手時，即使眼見現場有數百名警察同仁聚集，也毫不手軟。這種囂張的氣焰，其實也反映了台灣社會黑道橫行的現實。

對於高層震怒下令嚴查嚴辦，向黑道宣戰，誓言捍衛尊嚴的態度，黃國昌表示豪不意外，一般民眾都會支持政府向黑道宣戰，只不過，這種口號聽久了，要人不麻痺也難，大家期待的，不是政治口號，而是持續而堅定的具體行動。

黃國昌強調，不要再只是上演「大批警員押解幫派小弟到案」的大戲，最後都是小弟扛責；而是要能夠辦到大哥，對犯罪組織的領導階層，嚴罰重辦，徹底剝奪不法所得，才能真正溯源刨根。否則，年輕小弟看著大哥不僅能夠喝香吃辣，晚上還能與政商名流觥籌交錯、稱兄道弟，甚至有天都能自己位居廟堂，如何不助長這些幫派在外的囂張氣焰？

黃國昌也說，自己接觸到的檢察官與警察，絕大多數都是兢兢業業，辛勤地在第一線打擊犯罪，他們的努力，真的值得大家給予更多的支持與肯定。然而，這種畸型的結構，如果不能徹底扭轉，再多的熱情，也有澆熄的一天。

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