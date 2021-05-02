陳明文遭爆「助幫派探監」　葉毓蘭籲修法：有幫派身份者不准接見

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者楊蕓／台北報導

新北地方法院日前審理網紅「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢委任律師黃國昌爆料，民進黨立委陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理特別接見槍手，引發爭議。前警大教授、國民黨立委葉毓蘭2日呼籲法務部或矯正署應修定辦法，針對請求接見的人，一查有幫派身份者，不准接見，任何人關說也不行。

新北地方法院日前審理網紅「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢委任律師黃國昌爆料，寶和會受託執行「買凶殺人」的槍手入監服刑後，陳明文辦公室曾協助黑幫成員辦理特別接見槍手。陳明文1日對外聲明，本人及國會辦公室、服務處，從未替館長槍擊案槍手劉丞浩辦理過任何「增見」、「特見」。

葉毓蘭2日在臉書發文嘲諷，從最近的新聞看來，「民進黨的證照真管用」，不僅所有人事法規遇到民進黨證轉彎，連司法系統、警察、檢察官、法官，甚至進了監所，綠色黨證無所不能。

她表示，進入立法院之後，她也接過選民服務要求協助辦理對監所收容人特見、增見的案件，許多是各縣市議員受選民所託，再轉至立法院辦公室，希望透過她，行文給法務部。

「我非常機車，一定要助理查清楚會見人是誰，與收容人的關係。」葉毓蘭說，從學生口裡聽過太多劫囚、串供、送違禁品的不法情事，都是透過這樣的會面進行籌備，也因為她查得很仔細，很快的這類請託案都轉向。葉毓蘭提到，從趙介佑案才發現民進黨高層恐怕已有幫派進入，也因為執政黨委員本來就比國民黨有力，「陳明文委員變成寶和會的御用立委，倒也可以理解了。」

「個案可以用個案解決，但是執政黨為幫派服務，已經到了是批發中心的程度，如果不從制度上建立防火牆，恐怕會成為國家級醜聞。」葉毓蘭說，在美國，監獄在辦理接見時，查到會面人有幫派背景者，一律都不准接見，而台灣因為有些黑道背景的受刑人，都會透過立法委員來辦理特別接見或增加接見，機關首長看在委員的面子上，不敢得罪，因此才會放行，這樣是不對的。

葉毓蘭呼籲法務部或矯正署，應該修訂辦法，與警政機關建立更及時的查核，或請求警察機關協助調查，針對請求接見的人，一查有幫派身份者，不准接見，任何人關說也不行。