陳明文3點反擊黃國昌　「看來你為了館長槍擊案累壞了」

▲黃國昌、陳明文。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

「館長」陳之漢槍擊案委任律師黃國昌，除了批評民進黨立委陳明文秀和館長握手照是在消費，更要他回答和寶和會老大邵柏傑的關係。對此，陳明文5日提出3點反擊，更叫屈「陳明文躺著也中槍」、「被消費的陳明文」、「黃國昌律師看來真的為了館長槍擊案累壞了，媒體未審先判陳明文就是黑道的藏鏡人，還要被抹黑的人自證無罪」。

黃國昌要求陳明文回答兩個問題，若不老實回答，陳明文所謂共同打擊組織犯罪，根本在說笑： 一、幫忙寶和會辦的「選民服務」，那位選民是哪位大哥？二、與金融重犯鍾文智是什麼關係？與寶和會老大邵柏傑又是什麼關係？為何先是邵柏傑的兄弟鍾文智打電話給北監典獄長謝琨琦幫寶和會槍手辦特見，等謝琨琦退休後，改由陳明文幫寶和會槍手辦增見？

對此，陳明文提出3點說明：一、不認識寶和會，黃國昌點名的鍾文智，邵柏傑，他未曾謀面，未曾通聯，根本不認識，無法接受曾參殺人，還要曾參自證無罪；二、關於媒體一直擷取他說「增見是選民服務」這點，在此還原始末，嘉義服務處轉給台北辦公室的選民服務中，增見是很常有的案件，一個月平均十來件，辦公室照正常程序替民眾發文，規定就是由典獄長進行審核，准不准件尊重行政機關裁量，服務處處理的過程坦蕩光明，當然經過這次事件，也讓團隊發現這樣的選民服務是否可能造成有心人利用的漏洞，因此他也認為除了修正作法也要檢討制度的不完善。

陳明文再指，三、打擊黑道組織，是全民共識，不需要消費誰或者為難誰，跟館長的會面就是真心誠意把過程解釋清楚，也把接下來想努力的目標表達出來而已，不是要消費任何人。

▼陳明文在臉書PO出和館長的握手照，稱誤會一場，此舉遭黃國昌批評是消費這張照片。（圖／翻攝自Facebook／陳明文）

