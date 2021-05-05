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外交官中風還遭追討扶養費　前妻女兒開庭偷錄音下場慘

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲外交官中風臥床開庭時，被前妻女兒偷錄音當證據。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

前駐舊金山外交官廖偉平，中風臥床多年，因財務等問題憤而和第二任洪姓妻子離婚，洪女不甘心，聯手女兒提起多次民事訴訟，其中1次法官決定親自訪視廖偉平，獲准進入廖家的女兒用手機偷錄下臨時法庭的庭訊過程，讓母親拿去在離婚訴松中當證據。台北地檢署調查認為，家事案件依法不公開審理，洪女和女兒偷錄音涉嫌妨害秘密，5日將2人提起公訴。

廖偉平元配李姓妻子因病過世後，再娶了洪姓妻子，生下1女，後來廖先後奉派駐菲律賓、舊金山，廖洪曾一度離婚又重新登記，直到2012年，廖中風臥床，控告洪女不聞不問，請求法院判決離婚獲准，廖另外被法院宣告監護，由李姓妻子的女兒擔任監護人，廖並和李妻女兒同住。

洪女離婚後，為了女兒的扶養費等金錢問題，和廖偉平互告多起民事訴訟，台北地院法官曾為了確認廖偉平的意見，決定到廖家訪視、開庭，洪女想一同前往，但因為不是當事人被法官擋在門外，只能由洪女的女兒進入廖家。

沒想到洪女的女兒事先和母親講好，用手機偷偷錄下法官詢問過程，事後洪女也真的把錄音內容作成文字記錄，拿去作為離婚案件再審證據，李妻的女兒在訴訟中發現後，憤而提告。檢察官認為，依《家事事件審理》法規定，家事案件有當事人私密性等理由，應不公開審理，且如果有需要開庭錄音，有正常程序可申請，洪女和女兒未經審判長核准，就擅自偷錄音，涉嫌妨害祕密罪。

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