苗栗影城爆員工偷拍！正妹如廁抬頭驚見一顆鏡頭　網轟：真噁心　

▲苗栗1名女大生，在網路PO文表示，自己的朋友在影城上廁所時，竟遭男員工偷拍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名女姓網友，4月20日前往頭份尚順威秀看電影時，驚傳上廁所遭員工偷拍事件；其友人在網路論壇PO文表示，當時聽到有人腳步聲很輕進了隔壁間，卻沒聽到鎖門聲，覺得很奇怪特別不對勁；一抬頭竟看見一顆鏡頭正對著她，嚇得他當場大叫，而偷拍的人也嚇得奪門而出。

這名女大生在「Dcard」論壇上PO文指出，自己女姓朋友如廁時遭到男員工偷拍，事發後女姓友人要求經理要報警並查看監視器。受害女子表示，畫面上看到自已進廁所後員工馬上尾隨，一開始男員工打死不承偷拍，一直強調自己是進去打掃環境，直到警方質問之下才承認偷拍。

▲女網友立刻前往警局報案，並調閱監視器，才找到偷拍的男員工。（圖／翻攝自Dcard論壇）

受害女子表示，當下發現時男員工迅速逃離現場，等到警方找到他時，偷拍的照片已被刪除，並說他上繳的手機跟偷拍那支完全不一樣，警察沒搜索令沒辦法搜查，只能扣押那支手機去還原資料，更懷疑他是慣犯，手機可能有其他受害者的偷拍照片。

不過警方則表示，當時男員工已逃離現場，經調閱監視器，當天就找到他並傳喚到案。雖手機內並無查獲偷拍影像，但男員工坦承自己有偷拍，因此將以妨害秘密罪移送法辦。影城也出面說明，表示這名男員工為計時的工讀生，依規定將其解職，未來會更加強員工訓練。

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