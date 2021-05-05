　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

股市名嘴預告漲停「開盤就撤單」　聯合作手坑殺股民1年撈4千萬

▲▼股市分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌操縱股價遭約談。（圖／翻攝網路）

▲股市分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌操縱股價遭約談。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

股票分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌和股市作手合作，從去年4月起，先後選定32檔股票，由邱的哥哥邱振豐等人先拉抬股價1天，隔天再由邱、馬上電視節目，用開盤前的試搓行情，誘使投資人跟進追高，相同手法反覆操作1年後，獲利超過4千萬元，檢調5日兵分10路搜索約談邱、馬等10人，全案依操縱股價罪嫌偵辦。

邱鼎泰是華信投顧的顧問兼股票分析師，他和另名資深股票分析師馬紀強，都是財經電視台節目《股動錢潮》的特聘分析師，輪迴受邀在開盤前上節目，講解預測當日股市走勢行情，邱另外也會推介特定個股利多消息。

但檢調獲報，其實邱、馬和邱的哥哥邱振豐另外組了1個10人群組，從2020年4月間起，邱、馬都會事先透露將推薦的個股，然後由哥哥邱振豐等人提前開跑，提前1個交易日大量買進拉抬股價。

等到隔天早盤節目開播，邱振豐也會以「漲停價」虛偽掛單買入，其他成員則是以「漲停價」或相對高價掛賣，然後就由邱、馬分別以前1天的交易K線圖，搭配當天開盤前的試搓行情，使投資人誤以為個股走勢強進而追高買入，然後邱振豐等人就趁機出脫持股。

台北地檢署檢察官王如玉指揮調查局桃園市調處追查，發現邱、馬等人1年來用相同手法炒作32檔股價，獲利至少4千萬元，5日兵分10路搜索邱、馬等10名涉案嫌疑人，全案朝違反《證券交易法》操縱股價罪方向偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
14歲嫩女正面曝！名校男大生求愛　15歲少男撂8煞狂砍他
股市2名嘴預告漲停「開盤就撤單」　坑殺股民1年撈4千萬
快訊／染疫水電工足跡再更新　還去過三重飲料店
獨／台中賓士男車上「有毒品」！　撞殺黃暐瀚媽還先買4罐啤酒
快訊／黑道入民進黨　蔡英文公開道歉了
快訊／確診水電工足跡曝！　新增診所＋炸雞店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因決定曝屍荒野　引發恐慌

有人被囚禁毆打！警見2男爬窗「舉手投降」　破門搜出海洛因

曾捧百萬髒錢遭母嫌！更生人開燒臘店母愛不離不棄

強忍悲痛100分鐘錄完節目　黃暐瀚曝父母教的：先做該做的事

快訊／高雄女騎士自摔！下秒離奇墜萬大橋　無呼吸心跳搶救中

股市名嘴預告漲停「開盤就撤單」　聯合作手坑殺股民1年撈4千萬

14歲嫩女正面曝！提琴王子恐怖求愛　15歲少男護花撂8煞狂砍他

獨／賓士男車上有毒品！用完剩殘渣　撞殺黃暐瀚母先買4啤酒

鉅星匯去年被撒冥紙、道士門口作法　老闆拒談「潑蟑」：我很忙

離奇！瓦斯鋼瓶深夜直立路中　網虧「新型防飆裝置」真相出爐

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因決定曝屍荒野　引發恐慌

有人被囚禁毆打！警見2男爬窗「舉手投降」　破門搜出海洛因

曾捧百萬髒錢遭母嫌！更生人開燒臘店母愛不離不棄

強忍悲痛100分鐘錄完節目　黃暐瀚曝父母教的：先做該做的事

快訊／高雄女騎士自摔！下秒離奇墜萬大橋　無呼吸心跳搶救中

股市名嘴預告漲停「開盤就撤單」　聯合作手坑殺股民1年撈4千萬

14歲嫩女正面曝！提琴王子恐怖求愛　15歲少男護花撂8煞狂砍他

獨／賓士男車上有毒品！用完剩殘渣　撞殺黃暐瀚母先買4啤酒

鉅星匯去年被撒冥紙、道士門口作法　老闆拒談「潑蟑」：我很忙

離奇！瓦斯鋼瓶深夜直立路中　網虧「新型防飆裝置」真相出爐

剪刀石頭布「穩贏」法則！專家測萬次「出這拳」勝率最高

自己鑽出去！　16歲戲精喵「委屈蹲門前」淚眼盯媽：怎把偶關外面

木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

推廣雲林鳳梨　林內農會百人動手包「金旺來」五穀肉粽

武界壩無預警放水釀4死慘劇　監察院糾正台電

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

水情會議明召開「新竹亮紅燈？」　王美花：五月底前新增52萬噸水源

快艇首輪碰湖人？喬治：專注提升名次　比佛利回歸自信能搭朗多

染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會調查「最慘恐被解僱」

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因決定曝屍荒野　引發恐慌

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

美髮師開賓士撞死黃暐瀚媽！奔超商買酒喝：等律師來

賓士男酒駕「拖女50公尺」命危　下車第一件事衝超商買酒

竹聯、北聯都切割！　潑蟑4男1女成棄子

母遭撞殺…黃暐瀚回事發地招魂！痛喊名字一次就聖杯

不滿阿北插隊結帳爆衝突　22男慘遭斷指

閃離當律師有蹊蹺　已婚檢察官載長髮正妹進薇閣

台商「確診肺炎」持假報告登機　最嚴重下場曝

更多熱門

相關新聞

LIVE／台股高低震盪逾200點！　【股市維大利】14:00即時解盤

LIVE／台股高低震盪逾200點！　【股市維大利】14:00即時解盤

美股電子盤反彈，激勵台股今 (5) 日也跌深反彈，盤中重返萬七大關，不過午盤後賣壓湧現，指數由漲翻跌，高低點震盪200點，終場收在16843點，下跌90點或0.53%，成交量4551.3億元。面對近期股市震盪加劇，投資操作更加困難。《ETtoday新聞雲》推出全新的股市盤後解盤直播節目【股市維大利】，每天下午2點～2點20分在官網、《ETtoday財經雲》FB、《ETtoday筋斗雲》FB、《雲端最有錢》YouTube直播。

台股漲多修正　留意三個原因造成股市波動加大

台股漲多修正　留意三個原因造成股市波動加大

台股早盤小漲34點！　金融股穩盤、航運股持續弱勢

台股早盤小漲34點！　金融股穩盤、航運股持續弱勢

LIVE／台股賣壓出籠！爆歷史天量　【股市維大利】14:00即時解盤

LIVE／台股賣壓出籠！爆歷史天量　【股市維大利】14:00即時解盤

台股急殺反彈逾3百點！一度狂慌重挫575點　目前縮至近3百點

台股急殺反彈逾3百點！一度狂慌重挫575點　目前縮至近3百點

關鍵字：

分析師股市投顧開盤試搓證交法操縱股價邱鼎泰馬紀強

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

黃暐瀚母被撞死　網友湧臉書致哀：酒駕罪無可赦

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面