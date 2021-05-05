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撞殺黃暐瀚母跳針卸責！議員怒批美髮師：有什麼資格活在世界上

記者林冠吟／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚的母親5日凌晨3時許獨自外出，遭開賓士車的方姓男子撞死，警方到場酒測，方男的酒精反應達0.4mg/L。他被逮捕後還向警方聲稱自己是因為太緊張，才會去超商買啤酒喝「壓壓驚」，詭辯之詞令人不禁搖頭。市議員黃健豪也在臉書上痛批方男是「人渣」，車禍肇事後馬上喝酒根本就是要躲避刑責，更呼籲方男的當晚同行友人能夠出來作證。

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中方姓男子5日凌晨疑似酒駕撞死黃暐瀚的母親。（圖／記者鄧木卿攝）

黃健豪在臉書上表示，通常車禍肇事後馬上喝酒，依照過往判例來看根本就無法認定是否為酒駕肇事，且方男事後在派出所，不僅拒絕夜間訊問，還要求律師到場後才接受偵訊，如此合法的要求，顯現其根本是一個「懂法律的人」，而法律向來保護懂法律的人。

▲台中市議員黃健豪。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲台中市議員黃健豪呼籲當晚與方男同樂的友人出來作證。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過黃健豪也指出，「請容我提醒方先生，這社會除了法律之外，還有別的標準在運作，盼所有接觸過方先生的人，要好好的思考，這種人有什麼資格活在世界上？」

黃健豪透露，他已向警方要求務必要比對行車軌跡，期望能夠知道方男在車禍之前到底有沒有喝酒，更呼籲當晚那些有和方男一起同樂的朋友們站出來作證，「這已經不是義氣不義氣的問題了，而是把人撞死還試圖喝酒脫罪的惡劣行為。」

最後黃健豪也向立法委員請託，期望能夠提高酒駕肇事的刑責，也向民眾呼籲酒後務必要找代駕，千萬不要開車。

▲賓士男撞死晨運婦。（圖／記者鄧木卿攝）

▲被撞爛的賓士車。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼黃暐瀚母遭撞斃，他赴殯儀館認屍心碎。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃暐瀚母遭撞斃，他赴殯儀館認屍心碎。（圖／記者白珈陽攝）

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