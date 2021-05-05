獨／賓士男車上有毒品！用完剩殘渣　撞殺黃暐瀚母先買4啤酒

▲方姓男子涉醉駕賓士撞死名嘴黃暐瀚的母親。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲方姓男子5日凌晨3點多駕駛黑色賓士，飆速行經東興路一段與樹義一巷路口時，撞死一名正在過馬路的70歲陳姓婦女後，不但沒有馬上報警，反而跑進超商買酒喝，方稱喝酒是為了壓驚，據了解，警方發現方男其實是買了4罐麒麟霸啤酒，而不是海尼根，此外，在車內還找到疑似毒咖啡包殘渣，不過，方辯稱不是他的。

▲▼台中賓士男酒駕撞死人後，衝進超商買酒喝。（圖／民眾提供）

從事美髮業的方姓男子清晨3點多，開著黑色賓士車在東興路一段、樹義一巷口，撞死正要過馬路的70歲陳姓婦人，還拖行大約70公尺，經查，陳婦是名嘴黃暐瀚媽媽。消息一出，更加引起各界對方男的撻伐。

據了解，方男昨晚10點和友人去超級巨星和友人歡唱，待到12點半回家，直到3點多又出門，理由是要去看正在裝潢的分店，該分店就在他買啤酒的超商樓上。

方男肇事後，第一時間不是打電話報警，竟是先去超商買啤酒喝，理由是太過緊張，要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒、大約5、6分鐘後才報警，而警方到場後又依規定等了15分鐘才酒測，測得酒精值0.4mg/L。

警方從方男在超商購買的收據意外發現，方男購買了4罐麒麟霸啤酒，及1元的購物袋，並非方所說的海尼根，至於擺放在路邊的海尼根罐，以及4罐麒麟霸啤酒放在何處，還在釐清中。

此外，警方也在方男的賓士車內發現有毒咖啡包殘渣，但方男辯稱不知怎麼回事，不是他的，方男所言是否屬實，有待採尿得知結果。