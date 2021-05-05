賓士男撞殺卻灌酒跳針詭辯！黃暐瀚痛心抵殯儀館：相信警方辦案

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

資深媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3時許，在母親節前夕遭到方姓男子所駕駛的賓士車撞擊身亡。黃暐瀚稍早也抵達台中殯儀館，和哥哥黃暐順一起處理母親的後事，至於方姓男子撞到人之後，還到超商買酒「壓驚」是否有混淆視聽的可能？黃暐瀚則表示，「會相信警方的調查結果」，無論是不是酒駕，都希望不要再有酒駕的事情發生。

▲黃暐瀚抵殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

黃暐瀚的母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東西弄一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子高速撞斃，警方到場酒測，方男的酒精反應更高達0.4mg/L。他被逮捕後還向警方聲稱，自己是因為太緊張才會去超商買啤酒喝來「壓壓驚」，而時速也僅4、50公里，會撞到人則是因為道路光線昏暗、視線不佳，但也隨著行車紀錄器的畫面曝光，一一打臉方男說法。

▲方姓男子酒駕撞死人疑衝進超商買酒喝避責，警方實施酒測。（圖／民眾提供）



黃暐瀚稍早也搭乘高鐵抵達台中殯儀館，和哥哥黃暐順一起處理母親的後事。黃暐瀚被媒體提問，對於方男自稱是事後到超商買酒喝才會有酒精反應一事，是否有混淆視聽的可能？他表示，「媒體朋友當然都會希望家屬是否有要追究，但會相信警方的結果，是先喝後喝、速度多快，都會交由台中市警局處理；當然母親節也快到了，不管這起是不是酒駕，都希望不要再有酒駕的事情發生。」

哥哥黃暐順則指出，母親凌晨外出，應該是想要到對面的便利商店買東西吃，沒想到會發生這種事情。他也指出，母親長年洗腎，沒有和母親同住，先前有請外勞幫忙照顧母親，不過因為外勞懷孕回去後，目前是有請長照照顧，只不過由於事發時間是凌晨，所以長照人員就沒有在一旁。

▲黃暐瀚重返事發地點替母親招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）



黃暐瀚表示，今早在錄製直播節目前就有接到哥哥的通知，只是還是覺得要先把工作處理完，才趕回台中，母親節原本預計也會回老家和母親吃飯，沒想到會發生這樣的事情，只希望酒駕不要再發生，剩下的真相就交給警方去查。

▲黃暐瀚母遭酒駕撞死，家屬招完魂返回靈堂。（圖／記者白珈陽攝）