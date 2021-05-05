海軍開始吃美豬　國民黨團憂：下一個恐淪到校園營養午餐

▲國防部證實，已將美豬購入，但強調不含萊劑（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站被爆已在今年3月正式將美國豬肉購入，國防部發言人史順文4日證實此事，但強調檢驗結果不含瘦肉精。不過，國民黨團憂心，下一個恐淪到小朋友的營養午餐。

國民黨立法院團今（5日）上午召開記者會，痛批行政院長蘇貞昌一路騙，從農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中、國防部長邱國正，每一個部會都在說謊，在國會殿堂掛保證軍隊、警察、榮家、校園不會吃到美豬，結果國軍吃美豬被抓到了，校園呢？小朋友的營養午餐有沒有美豬呢？

總召費鴻泰表示，國民黨團在4月22日跑遍大台北地區所有大賣場，遍尋不著美豬加工食品，結果是國軍吃了美豬，真的只有國軍嗎？總統蔡英文必須給人民一個說法，現在到底進口多少美豬？進口的美豬到底跑到哪裡去？國民黨團也呼籲全國老百姓，大家共同來找美豬。

費鴻泰強調，國民黨團不反對吃美豬，但是現在進口的美豬頭是否有含萊劑？為什麼一定要吃美國人都不吃的萊豬？歐盟、中國大陸、俄羅斯 都不吃含萊劑的豬肉，為何台灣偏要吃？

書記長鄭麗文表示，國軍副食品裝箱外標示產地是台灣豬，開箱後內包裝標示原產地是美國豬，現在看到滿街都是台灣豬標章，根本就是個笑話，蘇內閣的話沒一個可信，國防部長信誓旦旦說國軍絕對不會吃到美豬，結果跑到國軍的肚子裡，若不是國軍官兵看不下去在臉書爆料，國人還要被蘇貞昌蒙蔽多久？

教育文化委員會召委林奕華表示，上會期《學校衛生法》民進黨完全不給通過， 當時就覺得事有蹊蹺，既然非基改食品都可以入法，為何限制含有萊劑的肉品不得進入學校，死都不願意，僅認為載入團膳契約即可。

林奕華質疑，這次國軍發生美豬事件，誰能百分百確認校園不會出現相同情況？更凸顯學校無力把關事實，蔡政府執意開放含萊劑美豬進口，國人只有在8月28日投下反對萊劑的美豬進口，才能保護自己、孩子、家人不會吃到含萊劑的美豬，確保自己的健康。