官兵優先使用國產豬破功！　海軍開始吃美豬...他氣炸了

▲蔡英文校閱海軍陸戰隊。（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，為避免萊豬進入軍營而影響官兵食安問題，國防部長嚴德發宣示「國軍所有豬肉供應，都是以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品。」但海軍左營副供站已在今年3月正式將美國豬肉購入，國防部發言人史順文4日證實此事，但強調檢驗結果不含瘦肉精。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，美豬原本是食安無虞的產品，在美國10頭美豬裡面，不到2頭是萊豬，而且美國本土的幾大主要通路，也都不使用萊豬，在未開放萊豬前，美豬進口台灣的數量與品質都受到台灣民眾的認可。

鄭照新抨擊，但民進黨卻要畫蛇添足，強行開放佔美豬比例不到1/5的萊豬全豬進口，也不分年齡和內臟等細項，更拒絕做萊豬標示，讓人民分不清美豬與萊豬的差異ㄝ導致民眾疑懼，連累原本健康的美豬市場，就算流入市面，也無人敢買。

鄭照新說，台北市議員羅智強早在4月中便質疑，美豬自萊豬進口開放以來，無人敢買卻進口千噸都跑到哪去了？羅智強的疑問今天的新聞給了答案，又是國軍弟兄扛。

他感嘆，民進黨錯誤政策拖累美豬市場的結果，是只能強逼軍方說謊，打破「優先使用國產豬」的採購承諾，勉力維持「業績」，證實了萊豬開放造成的市場自然反彈。

「早知如此，何必當初。」鄭照新說，這根本是可以避免的尷尬，不草率開放萊豬，何必一面推銷台灣豬，又要讓軍方塞美豬？