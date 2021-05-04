國軍證實吃美豬　民眾黨發言人酸：國產優先都是騙

▲國軍爆出使用美豬，儘管強調不含瘦肉精，但仍引來各界批評。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，為避免萊豬進入軍營而影響官兵食安問題，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍所有豬肉供應，都是以使用國產豬肉為原則」。但海軍左營副供站已在今年3月正式將美國豬肉購入，引來各界批評，民眾黨4日轟國防部「又在騙」，「說好的國軍不吃美豬呢？」

「國防部又在騙！說好的國軍不吃美豬呢？」民眾黨發言人蔡峻維表示，先前美豬要叩關前，大家就在擔心國軍會不會又成為犧牲品，到時候沒人要的美豬通通都送往國軍的餐桌上，當時候的國防部信誓旦旦說，「為促進國內農畜產業發展，國軍所有豬肉供應，皆以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品」，結果今天被抓包高雄副供站給國軍吃美豬。

蔡峻維表示，每次國內有什麼農作物產量過剩、價格崩盤，國軍弟兄都會連續吃上好一陣子，不論是之前的香蕉、柳丁、西瓜、鳳梨，只要你想得到的，價格便宜的，國軍都吃過，還吃很久。

蔡峻維說，這次被抓包，國防部證實國軍開始吃美豬，「外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國」。怎麼才過沒多久，國軍就開始吃美豬，就算現在檢驗不出瘦肉精，又要讓人民如何相信國防部可以確實把關，畢竟先前才說採購以國產豬為主，結果一下子就破功。

當價格成為國軍採購的唯一準則，國產優先都是騙，到時候含有萊克多巴安的豬肉一但入關，是不是又會成為國軍的採購項目呢？

蔡峻維表示，一步退、步步退，國防部真的要好好把關國軍的食材安全，也請記得自己的承諾，不要浪擲國人對於軍方的那最後一點信任。執政黨也應該清楚交代目前已進口1087噸的豬肉及855噸豬雜等肉品去向，是否流向校園、軍隊等官方採購單位。