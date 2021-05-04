國民黨團揚言會鍥而不捨要謝長廷回國謝罪　「到他下台為止」

▲立法院國民黨團5/4前往外交部拜會外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷24日赴立法院外交及國防委員會報告，不過，外交部指出，4/29駐日代表處首度發生人員確診，接觸者包括謝長廷本人，必須進行自主管理，不克出席答詢。

對此，國民黨團4日發出聲明，強調謝長廷「躱的了一時，躱不了永遠」，5月不回台、還有6月的臨時會，6月不回台，還有下會期，揚言會鍥而不捨要求謝長廷回台向國人「謝罪」，直到負起政治責任下台為止。

國民黨團4日上午前往拜會外交部吳釗燮，要求外交部必須給國人及立法院一個明確的交代。國民黨團會後發布嚴正聲明，不論謝長廷以任何理由拒不回台，迴避國會的監督，「躱的了一時，躱不了永遠。」

國民黨團表示，謝長廷5月不回台、還有6月的臨時會，6月不回台，還有下會期，「總有一天等到你！」國民黨團揚言，會鍥而不捨要求謝長廷回台向國人謝罪，並負起政治責任下台為止。

針對吳釗燮說，謝長廷因代表處工讀生染疫，必須隔離自主健康管理無法回台。國民黨團強調，依衛福部防疫入境規定，國人不論官員或民眾只要出具「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，證明無感染，即可登機回台入境，回台完成14天居家檢疫及7天自主健康管理即可赴國會報告。謝長廷以代表處工讀生染疫無法回台為由，國民黨團無法接受。

國民黨團提醒外交部，我絕大部分駐外人員在國外為國家努力奮戰，政府應該積極協助外館工作人員及家屬早日完成疫苗施打，不僅可保護駐外人員及家屬的健康，也避免影響業務推動。

國民黨團強調，照顧駐外人員的健康是外交部無可迴避的責任，而我外館人員已高達118人染疫（含當地雇員），狀況嚴重，現在更成為謝長廷拒不回台的藉口，外交部必須受到譴責。