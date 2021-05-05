美豬到哪去？　羅智強：搞了半天進國軍弟兄肚子裡

▲蔡英文校閱海軍陸戰隊。（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，為避免萊豬進入軍營而影響官兵食安問題，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站被爆已在今年3月正式將美國豬肉購入，國防部發言人史順文4日證實此事，但強調檢驗結果不含瘦肉精。

國防部指出，為維護官兵健康，在3月11日將肉品送去檢驗，確定沒有含瘦肉精，產品標示也是符合衛福部規定，官兵可以放心，沒有問題。

對於國軍食用美豬一事，台北市議員羅智強表示，他早說過，請民進黨交代千噸美豬哪去了，搞了半天，原來偽裝成台灣豬肉，吃進的國軍弟兄的肚子。

羅智強抨擊，民進黨就是一個騙子黨，一天不騙人，全身骨頭癢，唯一能拆破民進黨騙局的，就是828大家手中的那張公投票，這一次投下公投票，這輩子不用吃萊豬。

國民黨文傳會副主委鄭照新也表示，民進黨錯誤政策拖累美豬市場的結果，是只能強逼軍方說謊，打破「優先使用國產豬」的採購承諾，勉力維持「業績」，證實了萊豬開放造成的市場自然反彈。

「早知如此，何必當初。」鄭照新說，這根本是可以避免的尷尬，不草率開放萊豬，何必一面推銷台灣豬，又要讓軍方塞美豬？