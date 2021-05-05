鋒面過境迎大雨！「累積雨量前十名」全在北北基　中南部雨量掛零

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到鋒面過境影響，今日北部、東半部有明顯雨勢，根據中央氣象局統計，今日累積雨量前十名均在北北基，氣象局也針對北北基3縣市發布大雨特報。預計下午鋒面通過後，入夜起只剩東半部有局部降雨。

根據氣象局統計，今日累積雨量前十名的地方包括新北市水利署富貴角88.00 mm、新北市三芝81.50 mm、新北市白沙灣79.00 mm、新北市富貴角57.00 mm、新北市大坪51.00 mm、新北市三和40.50 mm、新北市萬里國小28.00 mm、新北市五指山27.50 mm、基隆市國一S001K 25.50 mm、臺北市平等25.50 mm。

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▲鋒面通過僅北、東有雨。（圖／氣象局）

氣象預報員葉致均表示，今天一道梅雨鋒面通過，除南部平地雲多之外，其他地區降雨機會提高，北部、東半部降雨比較全面，中部跟南部山區有局部降雨，另外，馬祖也預報有局部陣雨或雷雨。其中，馬祖跟東半部預估將有局部較大雨勢發生機率。

不過，這波鋒面屬於移動性鋒面，主要影響明天白天，快速通過後，入夜起只剩東半部有局部降雨。周、四五各地恢復多雲到晴天氣，僅東半部仍有局部降雨，午後山區局部短暫陣雨。