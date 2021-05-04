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快訊／水神夜襲「大雨彈」灌入！第一道梅雨鋒面生成掃台　雨區曝光

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲對流雲系發展旺盛，宜蘭台東發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

雨神來了！對流雲系發展旺盛，4日晚間10時宜蘭、台東2縣已發布「大雨特報」，深夜至5日宜蘭及台東地區有局部大雨發生機率。台灣適逢乾旱，民眾期待這場久違的雨水，中央氣象局表示，梅雨季第一波鋒面5日將通過，各地雲量增加，馬祖可能有雷雨，中部以北、東半部地區及南部山區也有降雨機會，尤其北東降雨較明顯。

氣象局預報，華南一帶已有鋒面生成，未來將往東移動，5日將通過台灣，馬祖在清晨至上午有雷雨出現機率，中部以北、東半部地區及南部山區可能都有降雨，其中北部、東半部降雨較明顯，東半部若對流發展旺盛，不排除有雷雨發生，另外在東半部地區及馬祖有局部大雨發生機率，定量降雨預報顯示，主要降水集中在花東。

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入夜後鋒面離開，僅東半部地區仍有降雨，其他地區天氣恢復穩定；溫度方面，各地低溫大致落在22至25度，高溫則是北台灣略微下降，北部及宜花地區25至27度，其他地區29至32度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

這波鋒面來得快去得也快，氣象局預估，6、7日（周四、五）天氣趨於穩定，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；另外，7日北方又有一道鋒面逐漸形成，台灣附近水氣稍增，屆時大台北地區午後可能出現局部陣雨；溫度方面，台灣附近風向大致為東南風至偏南風，各地高溫明顯，東半部282、9度，西半部可達30度以上。
 

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