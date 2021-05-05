會滯留的！最新典型梅雨鋒面預測時間曝　「若直對台灣劇烈降雨」

▲彭啟明分享30-45天的預測雨量累積圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

時序進入梅雨季，外界都相當期待梅雨鋒面替台灣解解渴。天氣風險公司總經理彭啟明今天（5日）分享最新梅雨預測，並提醒「旱澇之間只有一線之隔」。氣象專家賈新興則說，未來兩周看不到有利梅雨建立的環境。

彭啟明在臉書說，各種預測上都指出，台灣今年很有可能比較晚進入典型梅雨鋒面，可能要到5月底、6月初才有機會；從中期預測30-45天的預測雨量累積來看，6月東亞的確有典型梅雨鋒面發展態勢，台灣也在這區域，但就在梅雨鋒面的邊緣，有機會多也有機會少，尤其這南北擺盪300-500公里，就以梅雨鋒面這種大尺度環流來看非常正常。

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彭啟明表示，但對台灣而言卻是相當的壓力，「因為我們希望有充分的水解旱，萬一偏北就較不樂觀，若直對台灣也會造成頗劇烈的降雨，旱澇之間只有一線之隔。」氣象局介紹，所謂典型梅雨鋒面是指梅雨鋒面在台灣附近滯留，而且鋒面前伴隨比較強的西南風或西南氣流，容易持續性發生豪大雨。

▼賈新興說，未來兩周看不到有利梅雨建立的環境。（圖／翻攝賈新興臉書）



▼賈新興表示，歐洲系集模式預測，5/9-5/16菲律賓東方外海2至3成的機率有熱帶性低氣壓生成。（圖／翻攝賈新興臉書）



賈新興則在臉書提到，最新的預測顯示，未來兩周看不到有利梅雨建立的環境，鋒面位置偏在福建和廣東，主要還是因為太平洋高壓勢力偏強，籠罩南海至台灣一帶，西南季風也尚未建立。

賈新興說，不過從第二周（5/13-5/19）發現，太平洋高壓南側的季風槽悄悄建立，美國（fv3）的預報顯示也有熱帶系統發展的狀況；歐洲系集模式預測，5/9-5/16菲律賓東方外海2至3成的機率有熱帶性低氣壓生成，時間還有點久，這部分就持續關注後續的預報趨勢。

春雨少、西半部水庫紛紛拉緊報，中央氣象局在近日的「梅雨季展望記者會」上表示，今年春雨是有紀錄以來同期倒數第4名，預計5、6月降雨仍是偏少至正常，必須等到東亞季風增強、北邊梅雨鋒面南下2關鍵同時碰上，才會出現長時間的強降雨，預計北部5月上旬開始有雨，中南部則是5月中下旬才逐漸有雨。

▼典型梅雨鋒面容易持續性發生豪大雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▼氣象局介紹梅雨鋒面。



【旱澇之間只有一線之隔】

各種預測上都指出，台灣今年很有可能比較晚進入典型梅雨鋒面，可能要到五月底六月初才有機會，從中期預測... 由氣象達人彭啟明發佈於 2021年5月4日 星期二