梅雨遲到一個月！下周鋒面「又弱又走得快」　中南部僅這處有雨

▲今年旱象頻傳，各界均期待梅雨季的到來，為水庫挹注水量。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日已是5月1日，原應進入梅雨季節，然而根據預報資料顯示，5月上旬至中旬大氣環境仍不利於梅雨鋒面發生，預期要等到5月下旬，台灣附近才開始適合梅雨鋒面建立，6月上旬到中旬有機會出現較明顯的梅雨降雨現象。而下周三將有一波鋒面通過，屆時北、東、中南部山區有機會迎雨。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專天氣風險Weather Risk表示，今年梅雨出現時間將會較為偏晚，降雨量則以正常偏少的機會大，尤其五月的降雨仍將持續偏少，要到六月的降雨才可望接近正常。

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本周末天氣穩定偏乾，各地為多雲到晴，午後山區因為溫度較高的關係，雲量會增多一些，但是降雨還是相當有限，白天各地高溫都有機會超過30度以上，部分地區甚至有機會出現33、34度以上的高溫，早晚受到輻射冷卻影響，空曠地區溫度可能降至20度以下，日夜溫差大。

▲中南部水情拉緊報，多個縣市紛紛祭出限水令。（圖／記者林振民攝）

而下周一、二水氣增多，東半部有短暫陣雨出現機會，山區午後發生熱對流降雨的機會也會提高，不過各地溫度仍然偏高，白天溫暖悶熱，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化還是會較為明顯。

預計下一波鋒面影響的時間為下周三，雖然是梅雨季節的第一波鋒面，但是並不符合典型梅雨鋒面的定義，仍是偏向春季型鋒面，移動速度較快並未滯留，鋒面前的暖濕水氣也不多。

下周三較明顯的降雨還是偏向北部、東半部，中南部平地受影響有限，但是有機會讓中南部山區的午後對流發展變得旺盛一些，雨量預期不會很多，不過對於旱象仍會有點幫助。