嫁竹科男穩當！「普通頭銜」年收破300萬　女作家：穿香奈兒孕婦裝

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

最近「竹科媽媽群組」被挖出，其上流圈生活也備受熱議，作家黃大米日前就透露，有許多朋友都在竹科工作，連名片頭銜最普通的一位，薪水都屌打身邊主管階級的媒體人，讓她忍不住自嘲，「真是光鮮亮麗的窮光蛋。」

黃大米日前在臉書提到，「我的朋友很多在竹科工作，他們常說，女生來竹科工作，每天早餐都有人罩，甚至拿到好幾份，我們這些男生連送早餐給女生都要排班，而且她們工作沒幾年，就可以回家專心帶小孩，連懷孕時穿的孕婦裝都是香奈兒。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

當時聽在她耳裡，覺得對方誇大了，直到某天大家聊起薪水，在這群竹科朋友中，名片頭銜最普通的一位，年薪輕鬆破300萬元，震驚的她不禁苦笑，「反觀我們這些媒體人有著很厲害的頭銜，年收大概100萬，還都必須是主管才有，一堆人在6、70萬就卡住了，真是光鮮亮麗的窮光蛋。總之，經此次聊天後，我才了解到竹科的實力。」

對此，網友們紛紛回應，「應該要改去努力讀理組，趁現在趕快栽培小孩了」、「新竹真正的有錢人是非常低調的」、「真的沒有全部都破300」、「歡迎來竹科上班，但是要趁年輕，這裡的好男人都早早就結婚了」、「公司之間落差很大，工程師跟作業員也差很多」、「人生是公平的，錢是用壓力換來的。和我老公年資相同、不同公司，年薪破500萬的，已經癌末了」、「昨天去竹北停車半小時收費是35元，內心深處就已感受到竹北的實力」。