理工男vs文組男怎麼選？美女作家揭「決勝關鍵」…網友戰翻了

▲美女作家黃大米在臉書點出理工男的好處。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

一般人總是認為，大學念理工科系的男生大多聰明、木訥、不擅言詞，可能談起戀愛比較不解風情。不過，作家黃大米在臉書分享撰文分析，精闢列出多種情境、理由，指理工男的優點遠遠不止如此，而且相較文組男來說，真的是「不容錯過」。

黃大米2日在個人臉書發文指出，文組男生在求學環境上會遇到更多女生，因此選擇性比較高，即使分手了也容易再遇到下個女生。另外，在性格上，多數文組男生比較柔弱一點，也比較了解「斤斤計較」的涵義，相較之下，理工男就讓她感覺起來「粗重的事情他們可以來，付錢也大方。」

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黃大米認為，理工男因為所處環境的女生較少，自然會覺得照顧女生理所當然，有時「光看到女生就很開心了」。反觀文組男，大多會覺得被女生照顧理所當然，而且在男生只有個位數的科系裡，女生多如山，自己都被當寶看了，「根本就是活在人間天堂」。

黃大米舉例，她所處的媒體圈中，就有不少男記者跟主播外遇的案例，「公司每天都有正妹來應徵，出去採訪還可以在碰到一堆別家電視台的正妹，這樣美好的工作環境堪比皇帝擁有後宮佳麗三千。」

為此，她也轉述一名即將離職的男同事看法。男同事說，媒體業辦公室的女同事顏值「真的只有酒店可以相比，且我們學歷不是大學就是留學，未來我離開這行後，很難再找到這樣的工作環境。」

▲黃大米認為理工男「不容錯過」，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

黃大米在文末大推理工男，指理工男生真的很不錯，值得好好考慮，「以前只要跟一群理工朋友出門，我都可以腦袋放空到外太空，最常說的話就是『好』、『可以』，他們會把行程跟事情都安排好好的，但如果跟文組男生朋友出去，我就能了解到自已有多能幹，多會想辦法，感謝文組男生讓我成為更堅強的自己。」

文章曝光後，馬上吸引超過6300人按讚，許多網友也紛紛表示「好寫實的一篇文,，實際狀況真的是這樣，挑對科系上天堂，挑錯科系下廳堂」、「理工男多數真的蠻好相處的，靦腆得很可愛，我和我先生就是理工夫妻組合」、「最大的差別不是薪水嗎」。

不過，也有人持不同意見，認為「人文學科的我們更多的是對社會現象的關懷，對人際交流間的重視，最主要的還是我們對感性思考的重視，但這也不代表我們就不理性」、「偏頗地用自身觀點和生活經驗洋洋灑灑寫出此等文章，看似為理組男性發聲，卻也傷害了文組男性的人格」、「看過一些事件一些現象，就自以為地將他說成大家都是這樣，這不合理也不合適。」

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