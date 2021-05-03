「水電行小開or年薪300萬工程師」選誰？　答案一面倒：水超深

▲原po透露，水電行小開雖然學歷不高，但賺超大。示意圖，與本文無關。（圖／記者張菱育攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友最近認識兩個朋友，其一是水電行小開，雖然只有私立科大畢業，但手握一技之長，換車換房都沒在手軟，另一位則為年薪上看300萬的竹科工程師，同樣前途無量，這讓他不禁好奇，兩者哪個更強？引爆鄉民熱論。

網友在PTT提到，這陣子認識了一個家裡在南部開中型水電行的小開，跟從小就是純血台大電資碩士的朋友，「小開只是私立科大畢業，但有水電一技之長，換車置產沒在手軟，最近還在看七期重劃區的房子。」

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至於電資碩士目前在一線IC廠當RD工程師，年薪上看300萬的他，已經在新竹看好一間房子了，「看著兩個人生勝利組談笑風生，我不禁想...要是能投胎該當哪一個好，有沒有這兩個職業要選哪一個的卦？」最後，他也直言，自己會選水電行。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，鄉民答案一面倒，「一個當老闆一個當員工，怎麼比」、「水電技能是一輩子，電資要常常學習新東西」、「水電啊！賺飽再去洗個EMBA，跟同學拚多事業或轉型，人生多彩多了」、「小開秒勝，根本沒得比」；但也有少數人認為，「當然碩士，求偶市場跟交友圈差很多」。

另外，不少內行也直言，水電行真的賺很大，「水電就宰羊的啊」、「我有個同學水電行包很多工程，賺很多」、「光材料價錢的水就很深」、「水電同樣工程，報價可以差到10倍」、「水電你敢收就超級賺」、「出社會後才知道，巷口小小間的水電行每年營收都是百萬，甚至千萬在跑的，小零件買進來是秤重計價，賣出去是一顆一顆算錢，利潤好到不行，但傷身」、「水電行用心點，一個月30萬」。